Неизвестные сорвали украинский флаг с почетного консульства Украины в Перемышле: полиция ищет виновных

В Перемышле неизвестные сорвали украинский государственный флаг со здания Почетного консульства Украины. Польская полиция проводит расследование инцидента, произошедшего ночью 26 октября.

Видео дня

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в соцсети X. По его словам, это уже пятый акт осквернения флага Украины в Перемышле в этом году.

"Волна антиукраинской ненависти в социальных сетях снова привела ксрыву украинского флага с Почетного консульства Украины в Перемышле. Это по меньшей мере пятый акт публичного осквернения флага Украины в том же месте в этом году", – написал он.

Посол призвал польскую полицию и Министерство иностранных дел Польши принять соответствующие меры для поиска виновных и привлечения их к ответственности.

"Законодательство Польши предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за надругательство над национальным флагом", – добавил Боднар.

Польская полиция ищет, кто украинский сорвал флаг

Пресс-секретарь полиции в Перемышле Каролина Ковалик в комментарии Укринформу заявила, что правоохранители уже занялись поиском тех, кто мог сорвать флаг Украины со здания Почетного консульства. По ее словам, полиция проводит действия, направленные на установление и задержание виновных.

"Сегодня мы получили сообщение о том, что ночью, 26 октября, был снят украинский флаг и поврежден флагшток, на котором он был вывешен", – отметила Ковалик.

Она также проинформировала, что материалы дела передадут в местную прокуратуру после того, как все доказательства будут собраны, в соответствии со статьей о причинении вреда имуществу.

В Польше предостерегали о росте антиукраинских настроений

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предостерегал о росте антиукраинских настроений в стране и отметил, что в этом процессе может проявляться влияние Кремля.

В последнее время в Польше зафиксированы многочисленные провокации в отношении украинцев и украинских учреждений, в частности поджоги авто на украинской регистрации, срывание флагов с публичных заведений, оскорбления и даже избиения.

Как сообщал OBOZ.UA, на братской могиле воинов УПА на горе Монастырь вблизи польско-украинской границы появилась новая надгробная плита. Ее содержание существенно отличается от предыдущей, а за дело взялась польская полиция.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!