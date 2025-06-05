В Венгрии отложили рассмотрение законопроекта об 'иноагентах': названа причина

Правящая партия Венгрии отложила запланированные на середину июня парламентские дебаты и голосование по так называемому законопроекту об "иноагентах". Он предусматривает ограничения для организаций, получающих финансирование из-за рубежа.

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Из-за большого количества предложенных поправок рассмотрение законопроекта перенесли на осень. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект, поданный 14 мая правящей партией "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, предусматривает создание списка организаций, получающих иностранное финансирование. Если такие организации признают угрозой для суверенитета или культуры Венгрии, их могут ограничить в деятельности или даже запретить.

Этот законопроект был широко раскритикован венгерскими СМИ, аналитическими центрами и группами по защите гражданских прав. Состоялись уличные протесты, а десятки редакторов ведущих европейских СМИ подписали в прошлом месяце петицию с призывом к правительству Орбана отказаться от этого законопроекта.

Комиссар Совета Европы по правам человека призвал венгерских законодателей отклонить или изменить законопроект, ссылаясь на обеспокоенность относительно нарушений прав человека.

Лидер парламентской фракции "Фидес" Мате Кочиш отметил, что из-за большого количества предложенных изменений необходимо тщательно пересмотреть документ. Парламент вернется к рассмотрению законопроекта об "иноагентах" осенью.

"Орбан, который находится у власти с 2010 года, в марте пообещал прекратить иностранное финансирование независимых СМИ, оппозиционных политиков и неправительственных организаций, что, по словам критиков, было шагом для укрепления его позиций накануне выборов, которые должны состояться в 2026 году, когда он столкнется с беспрецедентным вызовом со стороны новой оппозиционной партии", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Словакии тоже захотели принять свой закон об "иностранных агентах". Предполагалось, что он будет требовать от неправительственных организаций, которые получают финансирование из-за рубежа, называть себя "организациями с иностранной поддержкой".

В стороне не осталась и Сербия – местные социалисты подали в парламент законопроект об "иностранных агентах", напоминающий российский. Им предлагается обязать организации и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться и указывать статус "иноагента" во всех своих публикациях, на нарушителей же будут накладывать штрафы или привлекать к уголовной ответственности.

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