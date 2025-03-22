В Венгрии на военном полигоне произошел несчастный случай, есть раненые

На западе Венгрии в пятницу, 21 марта, на военном полигоне произошел несчастный случай, в результате которого ранения получили два человека. В министерстве обороны страны не разглашают обстоятельства ЧП.

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Об этом сообщает Blikk. По данным журналистов, один раненый находится в тяжелом состоянии, есть угроза его жизни.

Еще одного пострадавшего отправили в другую больницу.

"Министерство обороны сообщило, что в пятницу на полигоне Вооруженных сил Венгрии в Уйдероге получили ранения два человека. Один из пострадавших находится в тяжелом, опасном для жизни состоянии и был доставлен в центральную больницу Северного Пешта - больницу Гонведа на вертолете скорой помощи. Другой пострадавший проходит лечение в больнице Веспрема", – пишет СМИ.

Подробности о самом инциденте венгерское оборонное ведомство не разглашает, но отмечает, что его обстоятельства выясняются.

"Силы обороны Венгрии и Министерство обороны соболезнуют раненым и оказывают им всю необходимую поддержку", – добавили в минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, на полигоне Сил обороны Эстонии в Нурсипале вспыхнул масштабный пожар. Там продолжались военные учения и могли быть неразорвавшиеся снаряды.

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