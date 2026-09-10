В Венесуэле разбился самолёт с украинской моделью и двумя местными бизнесменами: что известно об их состоянии. Фото
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6 сентября в Венесуэле разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились семь человек. Среди них — украинская модель София Комар и двое местных бизнесменов — братья Доминго Арнальдо и Гильермо Альфредо Амаро Чакон. Все пассажиры и члены экипажа выжили, однако получили травмы, а информации об их состоянии и месте госпитализации пока нет.
Об этом сообщает El Pitazo. По предварительным данным военных и служб гражданской защиты штата Боливар, самолет с бортовым номером YV2199 разбился в городе Сьюдад-Боливар после вылета из национального парка Канайма.
Что известно об аварии
Всего на борту самолета находились семь человек. Помимо братьев Амаро Чакона и Софии Комар, пассажирами были Рауль Фрагоса и Майкл Брэдли, а управляли воздушным судном пилот Эрнесто Маседа и второй пилот Хосе Гонсалес.
По данным спасательных служб, люди, находившиеся в самолете, получили травмы. В то же время из-за отсутствия подробной официальной информации пока неизвестно, насколько серьезны их травмы и в какие медицинские учреждения их доставили.
На кадрах, обнародованных Службой гражданской защиты, видно, что самолет получил значительные повреждения, а его нижняя часть частично обгорела. В настоящее время власти выясняют причины аварии.
По информации источника El Pitazo, самолет прилетел в Сьюдад-Боливар для дозаправки, после чего должен был продолжить маршрут в Каракас.
Что известно о пассажирах на борту
Особое внимание привлекла украинка София Комар. Она является профессиональной моделью и сотрудничала с журналом Elle.
Фотографии из её социальных сетей, а также информация от источников издания свидетельствуют о том, что Комар вместе с другими пассажирами провела более пяти дней в национальном парке Канайма. Группа остановилась в Waka Wena — одном из самых дорогих туристических лагерей этой местности.
Также резонанс вызвало присутствие братьев Доминго и Гильермо Амаро Чакон. Ранее они фигурировали в громком журналистском расследовании. Их имена упоминаются в судебном деле в Испании, связанном с окружением бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.
Братьев связывают с сетью компаний и финансовыми операциями в сфере нефти, золота и агробизнеса через счета в Швейцарии, Франции, США, Панаме и Мадриде.
По предварительным данным венесуэльских служб, самолет YV2199 принадлежит компании Inversiones Coinpro, зарегистрированной в штате Португеса и связанной с агропромышленным сектором. Этот самолет неоднократно использовался для перевозки туристов в лагеря в западной части Канаймы.
Напомним, в августе 2026 года на греческом острове Сифнос в Эгейском море разбился легкомоторный частный вертолёт Bell 206. На борту находились три человека, все они погибли.
Как писал OBOZ.UA, в июне 2026 года во французском Томблене недалеко от Нанси разбился легкомоторный самолет, перевозивший парашютистов. На борту находились 11 человек — все они погибли.
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