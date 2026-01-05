В Вене возле синагоги обнаружили гранату: полиция проверила антисемитский мотив

В Вене в Австрии в воскресенье 4 января вблизи еврейской синагоги нашли ручную гранату. Ее обнаружили в подъезде дома напротив культового сооружения в районе Леопольдштадт. Полиция немедленно проверила территорию и начала расследование инцидента. Находку зафиксировали на улице Темпельгассе утром, после чего на место прибыли правоохранители и саперы.

Информацию о происшествии распространило австрийское информационное агентство APA. В сообщении агентства указано, что гранату нашли в сумке, оставленной в подъезде дома напротив синагоги. Территорию временно оцепили из-за возможной опасности. Журналисты со ссылкой на полицию привели уточнения относительно состояния взрывного устройства.

В APA также процитировали представителей венской полиции, которые сообщили, что граната не представляла реальной угрозы. По их словам, взрывчатого вещества в корпусе не было, а запал оказался непригодным к использованию.

Проверка мотива

После первичного осмотра правоохранители установили, что прямая угроза для людей отсутствовала. В земельном управлении полиции Вены отметили, что по состоянию на данный момент нет подтверждений связи инцидента с синагогой. Там заявили, что признаков антисемитского мотива также не обнаружено.

Впрочем, ситуацию решили не игнорировать. О находке проинформировали Земельное ведомство по вопросам защиты конституции и борьбы с экстремизмом. Следственные действия продолжаются, и полиция проверяет все возможные версии, даже если они сейчас выглядят маловероятными.

Что известно на данный момент

По данным полиции, сумку с гранатой первым увидел сотрудник синагоги. Это произошло утром, когда в здании еще не было большого скопления людей. Работник сразу сообщил правоохранителям, не касаясь подозрительного предмета.

На место оперативно прибыли саперы, которые изъяли гранату и вывезли ее для дальнейшего анализа. Район вокруг дома временно оцепили, поскольку, по словам полиции, сначала нельзя было исключить острую опасность. После завершения проверки ограничения сняли, и движение в районе восстановили.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в районе Маре, то есть в самом центре Парижа, неизвестные вандалы зеленой краской раскрасили две синагоги, местный кошерный ресторан и мемориал жертвам Холокоста. Власти Франции и Парижа осудили акт вандализма, произошедший накануне иудейского праздника Шавуот.

Недавно мемориал жертвам Холокоста также был поврежден вандалами с краской (красного цвета). А в целом Франция зафиксировала более 1500 антисемитских инцидентов только за 2024 год

