В Великобритании продают ядерный бункер времён Холодной войны: как он выглядит и сколько стоит. Фото

В Великобритании выставили на продажу бункер времен Холодной войны. Это последний из 1500 бункеров, построенных в прошлом веке; он создавался на случай ядерной войны.

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Продавец оценил лот в 45 тыс. фунтов стерлингов. Подробности сообщили в ВВС.

Что известно

Необычная недвижимость, владельцем которой можно стать за 45 тыс. фунтов стерлингов, находится в Фолкстоне (графство Кент).

Выставленный на продажу бывший бункер времён Холодной войны был построен британским Минобороны в 1971 году как мониторинговый пункт Королевского наблюдательного корпуса.

Продажей бункера занимается агентство недвижимости Miles & Barr. Его представитель Сэм Фогарти заверил журналистов, что внутри довольно просторно — хотя снаружи на это ничего не указывает: на поверхности земли вход в бункер замаскирован двумя бетонными глыбами, которые не особо бросаются в глаза.

"Считается, что это последний из 1500 бункеров, построенных в Великобритании. Бункер был построен во время Холодной войны для обнаружения ядерных взрывов и отслеживания радиоактивных осадков в случае атомной войны", — говорится в материале.

Британская армия прекратила эксплуатацию бункера ещё в 1991 году. Внутри уже не осталось оригинальных элементов и отделки. Однако Фогерти отмечает: как и сразу после строительства, там и сейчас сухо при любой погоде, а также сохраняется комфортный температурный режим.

По словам представителя агентства недвижимости, еще одной особенностью этого объекта является его расположение.

"Редко встретишь такое место, расположенное так близко к главной дороге... Это просто невероятно... Интересно, что он появился на рынке", – отметил Фогерти.

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