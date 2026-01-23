В Узбекистане мужчину осудили за участие в войне на стороне России: был завербован в колонии

В Узбекистане мужчина получил приговор суда за участие в войне в Украине на стороне России. Минобороны РФ заключило контракт с узбекистанцем, когда тот находился в тюрьме страны-агрессора, пообещав ему помилование и гражданство.

После ранения на фронте он сбежал из госпиталя и обратился в дипломатическое ведомство, чтобы вернуться домой. Об этом сообщает Podrobno.uz ссылаясь на судебное решение.

Что известно

По имеющейся информации, в 2021 году мужчина приехал из Узбекистана в Россию на заработки, где впоследствии был осужден за незаконный оборот психотропных веществ и получил 9,5 лет лишения свободы. Во время отбывания срока ему предложили заключить контракт с вооруженными силами РФ в обмен на помилование, денежные выплаты и гражданство.

В январе 2025 года обвиняемый принял это предложение и был отправлен в район боевых действий. После непродолжительной подготовки он присоединился к боевым операциям на территории Донецкой области.

Однако вскоре мужчина получил осколочные ранения и был доставлен в медицинское учреждение. В марте 2025 года он самовольно покинул военный госпиталь и обратился в посольство Узбекистана в Москве с просьбой посодействовать возвращению на родину.

При участии дипломатов его вернули в Узбекистан. Суд по уголовным делам Наманганской области признал его виновным по статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана.

С учетом чистосердечного раскаяния обвиняемому назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев ограничения свободы.

