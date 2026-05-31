В Турции автобус с пассажирами врезался в ограждение и полностью сгорел: 8 погибших, среди них – младенец

В Турции произошла масштабная дорожно-транспортная трагедия с участием пассажирского автобуса, который врезался в дорожное ограждение и загорелся. В результате аварии погибли люди, среди них – ребенок в возрасте 9 месяцев.

Видео дня

Еще более трех десятков пассажиров получили ранения. Об этом сообщает АР.

Авария произошла рано утром в воскресенье на западе Турции, в провинции Денизли. Автобус, который принадлежал туристической компании Pamukkale, двигался по маршруту из Измира в Анталию и перевозил 38 пассажиров и трех членов экипажа.

Около 01:40 по местному времени транспортное средство врезалось в дорожные барьеры, после чего вспыхнуло.

В результате инцидента погибли по меньшей мере восемь человек. Среди них – 50-летний водитель автобуса и отец младенца, который также погиб в аварии. Всего пострадали 33 человека, большинство из них получили различные травмы и были госпитализированы.

В сети публикуют фото с места происшествия, на которых видно полностью сгоревший автобус, который остался на обочине дороги после ликвидации пожара.

Известно, что трагедия произошла на фоне завершения празднования Ид аль-Адха. В Турции в этот период традиционно возрастает интенсивность дорожного движения, поскольку граждане массово отправляются в путешествия к родственникам и на отдых, что часто приводит к увеличению количества ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в бельгийском городе Бюггенхаут школьный автобус попал под поезд на железнодорожном переезде. Авария произошла около 08:15 по местному времени во вторник, 26 мая. Погибли четыре человека, среди них двое детей.

Напомним, в таиландском Бангкоке произошла смертельная авария, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек, еще 32 получили ранения. На железнодорожном переезде грузовой поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде, в результате чего вспыхнул пожар.

Также OBOZ.UA сообщал, в Броварском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате столкновения одного из водителей зажало в салоне искореженной машины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!