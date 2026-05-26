В Бельгии произошла кровавая трагедия: поезд врезался в школьный автобус с детьми, есть погибшие

В бельгийском городе Бюггенхаут школьный автобус попал под поезд на железнодорожном переезде. Авария произошла около 08:15 по местному времени во вторник, 26 мая. Погибли четыре человека, среди них двое детей.

Информацию о трагедии обнародовали Sky News и бельгийские правоохранители. Следователи заявили, что автобус выехал на пути, несмотря на опущенный шлагбаум и красный сигнал.

"Единственное, что мы точно знаем – переезд был закрыт", – сказала представитель федеральной полиции Бельгии Анн Бергер.

Трагическое утро

В салоне автобуса находились девять человек. Двое детей в возрасте 12 и 15 лет погибли на месте. Также смертельные травмы получили 49-летний водитель автобуса и 27-летняя сопровождающая.

Еще пятерых детей госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже мэр Бюггенхаута Геерт Германс сообщил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Автобус перевозил учеников специализированной школы. После удара транспорт перевернулся на бок и получил серьезные повреждения. Поезд, в котором было около 100 пассажиров, существенно не пострадал. Одному человеку оказали помощь из-за шокового состояния.

Слова очевидцев

Представители прокуратуры заявили, что следователи опрашивают свидетелей и проверяют записи с камер наблюдения возле переезда. Сейчас они не могут объяснить, почему водитель выехал на пути.

В компании De Lijn, которая отвечает за общественный транспорт во Фландрии, сказали, что водитель имел большой опыт работы и проходил ежегодные медицинские проверки и обязательное обучение.

"Он очень давно выполнял эту работу и хорошо знал маршрут", – заявили представители компании местным медиа.

Представитель железнодорожного оператора Infrabel сообщил, что поезд двигался со скоростью примерно 120 км/ч и машинист не имел времени затормозить перед столкновением.

Мэр города Геерт Германс назвал произошедшее "чрезвычайно серьезной аварией с особо тяжелыми последствиями".

"Это очень сильно ударило по всей нашей общине. Наш абсолютный приоритет сейчас – жертвы и их семьи", – сказал он.

Последствия катастрофы

После аварии движение поездов в районе Бюггенхаута временно остановили. На месте работали спасатели, полиция и судебные эксперты в защитных костюмах. Возле переезда установили специальную палатку для следственных действий.

В течение дня спасательные службы начали убирать изуродованный автобус с путей. Представители Infrabel и NMBS выразили соболезнования семьям погибших и заявили, что сотрудничают со следствием.

На трагедию уже отреагировали европейские политики. Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что "глубоко расстроен" из-за катастрофы. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также назвал новость трагической и выразил соболезнования бельгийцам.

В Бельгии железнодорожные переезды уже не раз становились местом смертельных аварий. По данным "Инфрабел", с 2021 года в стране произошло 168 инцидентов на переездах, в которых погибли 36 человек.

