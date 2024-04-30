В Торонто открылась фотовыставка о Мариуполе. Фото и видео

В мэрии города Торонто в Канаде открыли выставку известного украинского фотографа Евгения Малолетки и режиссера Мстислава Чернова "Мариуполь". Там показаны 40 фото, сделанных ими в марте-апреле 2022 года во время осады украинского города войсками России.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко на своей странице в Facebook. По его словам, следующие три недели в Торонто проведут серию мероприятий, посвященных оккупированному городу, его защитникам и защитницам.

Николенко напомнил, что Евгений и Мстислав были единственными журналистами издания АР, которые находились в Мариуполе во время боевых действий. Им удалось вывезти снятые материалы, которые стали основой для фотовыставки и фильма "20 дней в Мариуполе".

Открытие посетили представители мэрии Торонто, консульского корпуса, посетители здания. Выставка будет открыта до 3 мая. Далее она будет представлена в крупнейшем университете Канады – Университете Торонто.

"Рассказал о героической обороне Мариуполя, подчеркнул необходимость дальнейшего давления на Россию для освобождения украинских защитников и защитниц Мариуполя, которые продолжают находиться в российском плену", – написал Николенко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый "Оскар". "Увидев это кино, навсегда остаешься с ним жить", – комментируют феномен киноэксперты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!