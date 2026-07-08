В Техасе агент миграционной службы смертельно ранил гражданина Мексики: демократы требуют расследования

В Хьюстоне, штат Техас, агент Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) смертельно ранил мексиканца, когда тот отказался выполнить требование остановиться. Инцидент произошел, когда силовики пытались остановить его автомобиль в ходе "целенаправленной операции".

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Об этом сообщает агентство Reuters. По данным ICE, погибший оказал сопротивление при задержании и протаранил автомобиль агентов.

Что известно

Убитым оказался мексиканец Лоренцо Сальгадо Араухо. Его сын, Роналдо Сальгадо, сообщил, что его отца застрелили, когда он искал работников для найма в этом районе.

В то же время в ICE заявляют, что Сальгадо протаранил их автомобиль, отказывался выполнять многочисленные устные команды и пытался убить одного из агентов, в результате чего против него применили огнестрельное оружие. Сальгадо доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли.

Американцы и представители латиноамериканской диаспоры возмутились поведением оперативников в связи с применением ими оружия. В дело даже вмешалась Демократическая партия. Сенатор Сильвия Гарсия призвала к"полному и беспристрастному расследованию", добавив, что семья жертвы, избиратели и вся община заслуживают "полного и прозрачного объяснения произошедшего".

"Мы наблюдаем закономерность участия ICE в перестрелках и чрезмерном применении силы. Каждый раз семья остается без ответов, а община пребывает в страхе", – добавил президент Лиги объединенных латиноамериканских граждан и активист Роман Паломарес.

В мэрии Хьюстона подтвердили участие агентов ICE, а в пресс-службе городского полицейского управления заявили, что правоохранительные органы не расследуют это дело. В то же время в Офисе окружного прокурора заявили, что будут сотрудничать с федеральными властями, чтобы обеспечить тщательное изучение доказательств на местном уровне.

По данным агентства, с января 2025 года, когда президент США Дональд Трамп приказал провести масштабные операции по депортации, агенты ICE застрелили как минимум шесть человек, одна из которых смогла выжить, несмотря на пять огнестрельных ранений. Тогда суд обвинил оперативников в превышении полномочий, а с потерпевшей Маримар Мартинес сняли обвинения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Буффало ICE задержало украинца Николая Житниченко, которого разыскивали по подозрению в совершении тяжких преступлений. Его обвинили в покушении на убийство главы полицейского подразделения, хранении и распространении наркотиков, а также в причастности к рэкету и организованной преступности.

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