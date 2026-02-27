В США задержали украинца, разыскиваемого за покушение на убийство начальника полиции: что известно о деле

В Соединенных Штатах Америки правоохранители задержали украинца Николая Житниченко. Мужчину разыскивали по подозрению в совершении тяжких преступлений.

По состоянию на момент публикации задержанный находится под стражей до решения вопроса о его депортации. По данным Иммиграционной и таможенной полиции США, ранее Житниченко разыскивали украинские правоохранители по подозрению в попытке убийства руководителя полицейского подразделения, хранении и распространении наркотиков, а также причастности к рэкету и организованной преступности.

Известно, что украинец прибыл в США 21 марта 2023 года, при каденции Джо Байдена, как условно-досрочно освобожденный по гуманитарным причинам. В октябре того же года украинские правоохранительные органы выдали ордер на его арест. Мужчину подозревали в покушении на убийство руководителя полицейского подразделения с применением взрывчатки.

Гражданина Украины задержали 6 февраля. После задержания Николая Житниченко доставили в федеральный центр содержания в Буффало. Там он будет находиться под стражей ICE до завершения процедуры депортации.

