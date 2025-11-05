В Судане повстанцы сбили военно-транспортный самолет Ил-76: экипаж погиб. Видео

Антиправительственные силы Судана сбили военно-транспортный самолет Ил-76. В результате инцидента, произошедшего недалеко от города Бабануса, никто из личного состава не выжил.

Об этом сообщает Defence Blog. Чрезвычайное происшествие случилось во вторник 4 ноября.

Известно, что к сбиванию воздушного судна причастны так называемые "Силы быстрой поддержки" (RSF). Для удара по самолету они применили китайскую зенитно-ракетную систему FK-2000, которую Объединенные Арабские Эмираты поставили в состав подразделений RSF.

Сами повстанческие формирования не обнародовали детализированного описания способа поражения, а суданское военное руководство не дало официальных комментариев относительно использования именно этой системы ПВО.

На опубликованных видео показаны фрагменты, которые RSF подает как обломки большого транспортного самолета. В то же время Ил-76 ВВС Судана используют для перемещения войск, техники и припасов между базами.

Город Бабануса расположен на важном транспортном коридоре в Западном Кордофане. Контроль над маршрутами снабжения остается ключевым фактором конфликта между Республиканскими силами безопасности и Суданскими вооруженными силами, поскольку обе стороны пытаются обеспечить снабжение и укрепить передовые позиции.

Если уничтожение самолета подтвердят, это станет значительной потерей для Воздушных сил Судана, потому что большие транспортные самолеты являются ограниченным стратегическим ресурсом, который в нынешних условиях трудно восстановить.

Напомним, 4 ноября, в американском штате Кентукки разбился грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 логистической компании UPS. В момент аварии на борту воздушного судна было примерно 144 тыс. литров топлива. В результате катастрофы погибли семь человек, еще 11 пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлой недели военный вертолет и истребитель Соединенных Штатов с разницей 30 минут потерпели крушение над Южно-Китайским морем. К счастью, оба экипажа остались живы.

