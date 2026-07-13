В сторону от Москвы? Ким Чен Ын объявил о курсе на сближение с Китаем

Северная Корея заявила о намерении вывести отношения с Китаем на новый уровень и сделать их образцом стратегического сотрудничества между социалистическими государствами. Пхеньян намерен превратить двустороннее сотрудничество в "самый мощный образец стратегического сотрудничества между социалистическими государствами".

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Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительном послании председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 65-й годовщины подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами. Слова лидера цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Укрепление связей с Пекином является неизменным курсом партии и правительства КНДР", — подчеркнул Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер также отметил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный 11 июля 1961 года, заложил политическую и правовую основу развития двусторонних отношений. Документ остается ключевым элементом взаимодействия между странами и предусматривает взаимные обязательства в сфере безопасности. Для Китая это единственный действующий международный договор, содержащий положения о взаимной обороне.

Ким Чен Ын сообщил, что во время встречи с Си Цзиньпином в июне этого года они подтвердили намерение углублять сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, а также координировать усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений. По его мнению, такое взаимодействие будет способствовать защите суверенитета, безопасности и интересов развития обеих стран, а также поддержанию мира и стабильности в регионе.

Си Цзиньпин в ответ заявил, что Китай и впредь будет придерживаться курса на развитие традиционной дружбы с КНДР независимо от международной ситуации. Он подтвердил готовность реализовывать договоренности, достигнутые в ходе недавнего саммита, расширять политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также защищать общие стратегические интересы.

"Независимо от того, как изменится международная ситуация, Коммунистическая партия Китая и правительство Китая и впредь будут придавать большое значение традиционной дружбе между Китаем и Северной Кореей", — заявил Си Цзиньпин.

Последние дипломатические контакты свидетельствуют об активизации взаимодействия между Китаем и КНДР после многолетнего спада, связанного с пандемией COVID-19. В то же время международные аналитики отмечают, что Пхеньян параллельно продолжает развивать тесные политические и военные связи с Россией.

Напомним, северокорейский диктаторский режим продолжает угрожать цивилизованному миру оружием массового уничтожения. В Пхеньяне предупредили, что не намерены обсуждать вопрос денуклеаризации.

Также OBOZ.UA сообщал, что Северная Корея провела масштабные испытания систем вооружения на новом эсминце "Кан Гон". В Пхеньяне заявили, что в ходе испытаний был осуществлен запуск стратегической крылатой ракеты, способной нести ядерные боеголовки.

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