КНДР испытала новый эсминец со стратегическими крылатыми ракетами: Ким Чен Ын наблюдал лично

Северная Корея провела масштабные испытания систем вооружения на новом эсминце "Кан Геон". В Пхеньяне заявили, в ходе тестов был осуществлен запуск стратегической крылатой ракеты, способной нести ядерные боеголовки.

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Ходом испытаний лично руководил диктатор КНДР Ким Чен Ын в сопровождении ключевых функционеров оборонного сектора и военного командования. Об этом пишет пропагандистское северокорейское издание KNCA.

Новые ракетные угрозы

По легенде пропагандистов, военные КНДР протестировали интегрированную систему управления огнем "в рамках программы оценки боевых возможностей корабля". Также были протестировали средства радиоэлектронной борьбы и осуществлены стрельбы из артиллерийских комплексов и автоматических орудий.

Центральным элементом учений стал запуск стратегической крылатой ракеты, способной, по заявлениям Пхеньяна, нести ядерный заряд.

Диктатор Ким Чен Ын приказал завершить испытания в ускоренном темпе и ввести корабль в боевой состав Военно-морских сил КНДР в течение двух месяцев.

Наращивание наступательного потенциала

По итогам учений главарь северокорейского режима провел профильное совещание по развитию судостроительной отрасли КНДР. Диктатор обозначил этапы развертывания новых надводных и подводных ударных комплексов в операционных зонах ВМС.

Кроме того, Пхеньян планирует масштабную модернизацию флотской инфраструктуры: военно-морские базы КНДР будут переформатированы в укрепленные командные и логистические центры, а мощности государственных верфей планируют расширить.

Северокорейский диктатор открыто связал введение в строй нового эсминца с демонстрацией "абсолютной силы" и ростом потенциала для ведения войны. Эксперты рассматривают данные испытания как очередной шаг Пхеньяна по эскалации напряжения в регионе.

Интеграция стратегических крылатых ракет в состав бортового вооружения относительно крупных надводных кораблей КНДР существенно расширяет географию потенциальных ракетных ударов КНДР и создает новые риски для безопасности Южной Кореи, Японии и сил США в Тихом океане.

Напомним, в Пхеньяне предупредили, что не намерены обсуждать вопрос денуклеаризации. Режим КНДР считает статус страны как ядерного государства необратимым.

Как сообщал OBOZ.UA, поддерживая Россию в войне против Украины, Северная Корея за три года могла заработать до 14 млрд долларов. Речь идет о поставках вооружения, а также направлении военных и специалистов для участия в боевых действиях, в результате чего экономика КНДР в 2024 году выросла на 3,7%, что было самым большим показателем за восемь лет.

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