В США загадочно исчез генерал ВВС, ранее командовавший базой, связанной с изучением НЛО

В Соединенных Штатах загадочно исчез высокопоставленный генерал-майор ВВС в отставке Уильям Нил МакКасленд. Ранее он командовал базой, долгое время связанной с легендой о НЛО.

Видео дня

Мужчина пропал почти две недели назад, и власти обращаются к общественности с просьбой помочь его найти. Об этом сообщает CNN.

Обстоятельства дела

Офис шерифа округа Берналилло в Нью-Мексико сообщил, что 68-летнйи генерал-майор покинул свой дом в Альбукерке пешком примерно в 11 часов утра 27 февраля, и с тех пор семье или друзьям о нем ничего не известно. Его мобильный телефон остался дома.

Власти провели обширные обследования районов, допросы и координированные поисковые операции в попытке найти его. Они связались с более чем 600 домовладельцами в районе, но пока это не принесло никаких результатов.

Местные правоохранители тесно координируют работу с несколькими агентствами, включая полевое управление ФБР в Альбукерке и авиабазу Киртленд.

Что известно о пропавшем генерале

МакКасленд характеризуется, как "заядлый любитель активного отдыха", который часто ходит в походы, бегает и катается на велосипеде. Ранее он занимал одни из самых чувствительных должностей в вооружённых силах США. Астронавтический инженер с дипломами Академии ВВС США, Массачусетского технологического института и Школы государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете, он занимал ряд высоких должностей в течение своей карьеры.

МакКасленд работал в должности главного инженера программы Глобальной системы позиционирования Министерства обороны, директора системной программы Офиса космических лазерных проектов и директора специальных программ в Пентагоне. Он также командовал исследовательской лабораторией ВВС на базе Райт-Паттерсон, о которой долгое время ходили слухи, якобы там хранятся внеземные обломки.

После выхода на пенсию МакКасленд работал в компании To The Stars, Inc., соучреждённой музыкантом Blink-182 Томом ДеЛонгом, которая утверждает, что изучает информацию о неопознанных воздушных явлениях.

Исчезновение после заявления Трамп

Его исчезновение произошло всего через несколько дней после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о том, что поручает Пентагону и другим федеральным агентствам опубликовать государственные документы, связанные с внеземной жизнью и НЛО.

Бывший офицер разведки Министерства обороны, ныне выступающий за публикацию секретной информации о НЛО Луис Элизондо выразил надежду, что МакКасленд не стал жертвой преступления и в ближайшее время его найдут.

Жена МакКасленда Сьюзан в Facebook подтвердила, что у ее мужа была тесная связь с сообществом НЛО. При этом женщина отрицает, что деятельность ее мужа связана с его исчезновением. Также она отметила, что Нил не имеет никаких проблем с физическим или ментальным здоровьем.

Напомним, облака подобные НЛО были зафиксированы и в небе над Украиной. Этот феномен запечатлел и опубликовал в своем Facebook горный спасатель Василий Фицак в Ивано-Франковской области. По словам мужчины, природное явление было снято в селе Осмолода, расположенном в массиве Горганы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп 19 февраля прокомментировал слова 44-го президента страны Барака Обамы о существовании инопланетян. Во время общения с журналистами в США он заявил, что Обама "раскрыл секретную информацию" и допустил ошибку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!