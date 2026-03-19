В США взорвался семитонный метеорит: людей напугала вспышка в небе

Во вторник, 17 марта, над штатами Огайо и Пенсильвания зафиксировали мощный взрыв метеора, который сопровождался яркой вспышкой и громким звуком. Ударную волну почувствовали тысячи людей, а полиция получила десятки сообщений о якобы взрыве.

В результате чего небесное тело распалось в атмосфере, не вызвав жертв или разрушений. О происшествии сообщило NASA.

По оценкам экспертов, данный метеор имел диаметр около 2 метров и весил примерно 7 тонн. Он двигался со скоростью 45 тысяч миль в час (более 70 тыс. км/ч) и вошел в атмосферу над районом озера Эри.

Во время полета небесное тело распалось над населенными пунктами вблизи города Вели-Сити в штате Огайо. Взрыв в воздухе создал энергию, эквивалентную примерно 250 тоннам тротила, что и вызвало громкий звуковой удар, который слышали в нескольких штатах.

На видео свидетелей видно, что яркий огненный след пролетал от Индианы до Нью-Йорка, а также в части Канады. Система спутникового мониторинга сначала даже зафиксировала вспышку как возможную молнию, хотя погодные условия этого не подтверждали.

Правоохранители в Огайо сообщили, что получили многочисленные звонки от жителей, которые слышали взрыв и чувствовали вибрации. В то же время никаких сообщений о пострадавших или серьезных повреждениях не поступало.

Большинство метеоров сгорают в атмосфере, и этот случай не стал исключением – обломки, если они и образовались, вероятно упали в район озера Эри или не достигли поверхности Земли.

