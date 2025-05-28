В Соединенных Штатах вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 изъяли из рекомендованного графика прививок здоровых детей и здоровых беременных женщин. В министерстве здравоохранения США отметили, что это "здравый смысл и хорошая наука".

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Новость об отмене обязательной прививки американцам сообщил лично министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший. По его словам, чиновник "не мог бы быть более радостным это сообщить".

"Сегодня вакцина против COVID для здоровых детей и здоровых беременных женщин была изъята из рекомендованного графика прививок Центра контроля и профилактики заболеваний. Итог: это здравый смысл и достоверная научная справка. Мы на шаг ближе к реализации обещания президента "Сделать Америку снова здоровой", – отметил министр.

Кеннеди-младший также напомнил, как в прошлом году теперь уже бывший президент США Джо Байден призвал здоровых детей сделать еще одну прививку против коронавируса "несмотря на отсутствие клинических данных, подтверждающих правильность стратегии повторного ревакцинирования" у детей.

Он подчеркнул, что "это заканчивается сегодня, потому что это здравый смысл и хорошая наука".

Кеннеди-младший еще до назначения на должность, последовательно, несмотря на любой здравый смысл и научные доказательства, выступал против вакцинации от "короны". Сначала он вообще отрицал существование COVID. А в 2021 страницы Роберта были заблокированы в большинстве соцсетей за распространение слухов, что якобы из-за вакцины от коронавируса умрет не менее 30% вакцинированных.

Как сообщал OBOZ.UA, Центральное разведывательное управление США назвало официальную версию происхождения вспышки COVID-19. По информации ведомства, коронавирус "вероятнее" просочился из китайской лаборатории, чем возник от животных.

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