В США разбился вертолет с журналистами: есть погибшие. Фото и видео

Вечером 15 сентября в районе Чатсворт (Лос-Анджелес) потерпел крушение вертолет с журналистами, вещавший для каналов NBC4 и Telemundo 52. Воздушное судно освещало крупное ДТП с участием автобуса, когда неожиданно потеряло управление и упало на парковку возле складского комплекса.

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В результате аварии погибли три человека, включая пешехода, находившегося на земле во момент падения. Об этом сообщает NBC News.

Детали авиакатастрофы и жертвы

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, сигнал о падении вертолета поступил около 19:00. Прибывшие на место спасатели обнаружили обломки вертолета, полностью охваченные огнем, который успел перекинуться на припаркованные рядом автомобили.

Очевидцы отмечают, что вертолет снижался нестандартно. Воздушное судно стремительно падало вертикально вниз, после чего в небо поднялся столб дыма.

Жертвами трагедии стали три человека. Двоих пострадавших доставили в больницу, данные о их состоянии пока не разглашаются.

Воздушное судно принадлежало компании Angel City Air, предоставляющей услуги аэрофотосъемки. Ведущая NBC4 Коллин Уильямс подтвердила в прямом эфире, что редакция потеряла связь со своими сотрудниками непосредственно перед крушением.

Двойная трагедия в Чатсворте

Авиакатастрофа произошла во время съемки другого серьезного инцидента. В 17:03 на улице Нордхофф столкнулись автобус Los Angeles Metro и легковой автомобиль. В том ДТП погибли два человека, еще несколько получили ранения. Таким образом, суммарно за вечер город потерял пятерых жителей.

Представители NBC Los Angeles и Telemundo 52 опубликовали совместное заявление, выразив соболезнования семьям, друзьям и коллегам погибших. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала инцидент "душераздирающей ночью для города", а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил поддержку близким жертв и коллективу телеканала.

Расследованием причин и обстоятельств крушения вертолета займутся Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США.

Информация о жертвах

Авиажурналист NBC4 из Лос-Анджелеса Элиана Морено и опытный пилот Джордж Марсинив погибли в аварии. Элиана Морено была опытным аэрофотожурналистом и репортером, которая много лет освещала одни из самых громких срочных новостей Южной Калифорнии.

Она окончила Университет Чапмана в 2010 году после изучения журналистики и политологии. Позже она присоединилась к Angel City Air в качестве аэрофотожурналиста. Со временем она стала знаковой фигурой для зрителей, смотрящих эфирные новости NBC4 в Лос-Анджелесе и Telemundo 52.

Джордж Марсинив, который пилотировал NewsChopper4, был опытным пилотом из Южной Калифорнии. В сообщениях, идентифицированных после катастрофы, Марсинив описывал свой опыт в более 14 тыс. часов полетов.

Марсинив летал на новостных вертолетах над Южной Калифорнией, где пилоты регулярно летают над лесными пожарами, дорожно-транспортными происшествиями, полицейскими инцидентами и другими быстро меняющимися сценами.

Напомним, российский фрегат обстрелял вертолет Военно-воздушных сил Дании. Для атаки россияне применили сигнальные ракеты. Инцидент произошел у побережья недалеко от города Гедсер.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Китая произошло чрезвычайное происшествие: спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина. После столкновения обломки самолета упали у входа в здание, а на место прибыли экстренные службы. По предварительным данным, по меньшей мере один человек получил ранения.

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