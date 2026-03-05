В США рассчитывают, что война с Ираном продлится несколько месяцев: Politico раскрыло подробности

Министерство обороны США пытается увеличить количество американских войск, которые собирают разведывательные данные для операции против Ирана. Считается, что Белый дом не был полностью готов к активной фазе сопротивления Корпуса стражей исламской революции.

Об этом сообщает Politico. Центком армии США уже просит Пентагоннаправить больше офицеров военной разведки в течение как минимум 100 дней, но, вероятно, до сентября.

Что известно

Спешка Вашингтона со срочным привлечением ресурсов и людей, что обычно делается задолго до боевых действий США, подчеркивает, что операция против Тегерана может быть спонтанной. Кроме того, учитывая интенсивность атак со стороны Ирана, все больше возникает опасение, что США и их союзники полностью израсходуют свой боекомплект.

Один из американских чиновников на условиях анонимности, заявил изданию, что Пентагон также пытается направить на Ближний Восток больше средств ПВО, особенно компактных и недорогих систем борьбы с дронами. Это связано с тем, что КСИР во время последней атаки, в результате которой погибли американские солдаты, применил недорогой дрон Shahed-136.

США сейчасактивно используют против них тяжелые ЗРК Patriot, но несмотря на то, что Иран имеет на складах тысячи таких дронов, десятки из них, как пишет издание, уже прорывают противовоздушную оборону американских сил.

Госдеп эвакуирует граждан

В то же время, как добавляет издание, Госдеп США во главе с Марко Рубио наращивает ресурсы для эвакуации американцев, находящихся в 14 странах Ближнего Востока, даже с Кипра и Пакистана. По словам экс-посла США в Ливане Джеффри Фельтмана, в аэропортах уже фиксируют случаи отсутствия билетов.

"Иран, несомненно, является угрозой, но для нас ее не было. Однако Трамп оставил тысячи, возможно, сотни тысяч американцев в опасности, не планируя, как их вытащить оттуда", — сказал дипломат.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп считает ход войны с Ираном более чем успешным. По его оценке, по 10-балльной шкале военные действия против Исламской Республики достигают не менее 15 баллов, в то же времяпризнавая, что Иран до сих пор способен бить по соседним странам.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно информации Axios, в начале этой недели МОССАД получил информацию, которая вызвала подозрения относительно контактов между Ираном и Белым домом для обсуждения прекращения огня. После этого премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился в Белый дом за разъяснениями, где ему сообщили, что никто с Тегераном не проводил переговоров.

