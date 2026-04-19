В США произошла массовая стрельба: погибли восемь детей, есть раненые

Утром 20 апреля в городе Шривпорт, штат Луизиана, произошла массовая стрельба, в результате которой погибли восемь детей в возрасте от 1 до 14 лет. Полиция прибыла на место около 6:00 после сообщения о домашнем конфликте и обнаружила несколько локаций с пострадавшими.

Информацию о происшествии обнародовал телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию. Представитель полиции Кристофер Борделон описал место как "масштабную сцену преступления", охватывающую несколько домов.

"Есть три разных места – стрельба произошла на 300-м квартале West 79th, еще один эпизод на Харрисон-стрит и дом, куда сбежал один из пострадавших", – заявил он.

По словам правоохранителей, всего было ранено десять человек, двое из них выжили. Деталей об их состоянии пока не разглашают. Местные жители рассказывают, что улица быстро заполнилась полицией и медиками.

Один из соседей, 71-летний Мак Лондон, говорит, что не слышал выстрелов и узнал о трагедии уже после того, как вышел на улицу.

Он описал ситуацию коротко – район был перекрыт, люди собирались возле лент, а вокруг стояли патрули и кареты скорой. Это выглядело как сцена из фильма, но это была реальная жизнь.

Преследование стрелка

После нападения подозреваемый покинул место происшествия, угнал автомобиль неподалеку и пытался скрыться. Полиция начала преследование, которое завершилось в округе Боссье. Там правоохранители застрелили подозреваемого.

По предварительным данным, именно он был единственным, кто открыл огонь в нескольких местах. Полиция также сообщила, что часть детей, которые находились в домах, были его родственниками. Мотивы преступления пока не установлены, расследование продолжается.

Напомним, 18 апреля в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина. По предварительным данным погибли шесть человек: четверо – на улице, один – в помещении, еще один человек скончался в больнице.

По информации медиа, террориста звали Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения 21.04.1968. Он якобы родился в Москве, но имеет украинское гражданство. Мужчина некоторое время проживал в Рязани (РФ), а также в Бахмуте Донецкой области и в Голосеевском районе Киева.

Васильченкова удалось застрелить силовикам КОРД, которые после безрезультативных переговоров с ним, пошли на штурм супермаркета.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Васильченков не скрывал своего агрессивного и неадекватного отношения к обществу. Убийца неоднократно публиковал в социальных сетях антисемитские лозунги, поддерживал российских террористов на Донбассе, призывал "стирать города в пепел" и демонстрировал предвзятость к людям по национальному или религиозному признаку.

