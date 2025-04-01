Трамп заявил, что департамент DOGE в какой-то момент прекратит свое существование: Маск вернется к работе в своей компании

Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент DOGE, возглавляемый миллиардером Илоном Маском, в определенный момент прекратит свое существование. По словам главы Белого дома, Маск еще будет оставаться специальным государственным служащим всего 130 дней.

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Об этом сообщает CNN. "Он должен управлять крупной компанией, и потому в какой-то момент он вернется", – отметил Трамп.

Он добавил, что любит умных людей, а бизнесмен является для него достаточно талантливым и в определенный момент генеральный директор Tesla и SpaceX захочет вернуться в свою компанию.

"Я бы держал его столько, сколько могу. Он очень талантливый парень, знаете, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он проделал хорошую работу", – объяснил Трамп.

На вопрос, продолжит ли существование DOGE без Маска, президент США ответил, что руководители федеральных агентств "многому научились" для самостоятельного выполнения своих обязанностей. Он также предположил, что некоторые из них могут изъявить желание сохранить сотрудников DOGE в своих командах.

"Вы знаете, в определенный момент, я думаю, это закончится. Наступит момент, когда секретари смогут выполнять свою работу самостоятельно и делать ее очень точно, как мы говорим, со скальпелем, и это то, чего мы хотим", – резюмировал Трамп.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что США рискуют стать "банкротами". По мнению миллиардера причиной этого будет отсутствие сокращения бюджета. Таким образом бизнесмен, вероятно, пытается защитить перед критиками деятельность своего Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США вспыхнули протесты из-за влияния Маска на политику администрации Соединенных Штатов. Активисты движения Tesla Takedown добиваются бойкота Tesla и чтобы владельцы этих электрокаров от них избавились в знак протеста против деятельности DOGE.

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