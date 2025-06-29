'Танцующий смерч' сняли в США: как выглядит эта аномалия. Фото и видео

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали редкую стихию. Захватывающие кадры смерча, который словно танцует, сняли в штате Южная Дакота.

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Об этом пишут американские СМИ. По словам местных жителей, смерч прошел вблизи городов Клир-Лейк и Кадоки. Стихия повредила жилые дома, повалила деревья и привела к легким травмам у нескольких человек.

Отмечается, что ураган налетел внезапно. На опубликованном видео торнадо выглядит зловеще. Рядом с его эпицентром дует сильный ветер.

Какой-то мужчина успел снять торнадо из окна своего авто.

Синоптики не исключают, что во время торнадо или после него может пойти град. Он будет большим, размером с шар для настольного тенниса.

Напомним, что в мае по меньшей мере 27 человек погибли в результате торнадо, бушевавшего в нескольких штатах США. Непогода накрыла Кентукки, Миссури, южную Индиану и Иллинойс, однако больше всего было погибших и пострадавших в Кентукки.

Ранее эколог Александр Соколенко объяснял, что, например, торнадо в Украине чаще возникают на юге, где влияние моря и солнечной активности создает благоприятные условия. К примеру, в Одесской области их можно увидеть над морем в жаркие летние дни, особенно в июне-августе, когда имеем влияние холодного арктического воздуха.

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