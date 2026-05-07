В США назвали Европу 'инкубатором террористических угроз': в чем причина

В новой американской стратегии борьбы с терроризмом Европу резко охарактеризовали как регион, который якобы превратился в "инкубатор террористических угроз". Документ вызвал широкий резонанс из-за жесткой риторики в отношении миграционной политики европейских стран и их союзников.

В то же время в стратегии также содержатся новые приоритеты США относительно внутренних и глобальных вызовов безопасности. Об этом пишет The Guardian.

В документе отмечается, что массовая миграция, по мнению американских авторов стратегии, способствует формированию среды, которая может использоваться террористическими группами. Европейские страны прямо названы "инкубатором" таких угроз, что, по утверждению авторов, связано с политикой открытых границ и так называемыми "глобалистскими идеалами".

Отдельно в стратегии отмечается, что Европа, как "колыбель западной цивилизации", должна изменить свой подход к миграционной политике и политике безопасности. Авторы документа предупреждают, что в случае сохранения нынешнего курса риски терроризма могут расти.

В то же время в тексте подчеркивается, что европейские государства остаются важными партнерами Соединенных Штатов в сфере борьбы с терроризмом. Однако добавляется, что Европа одновременно является как союзником, так и регионом с повышенным уровнем угроз, что требует усиленного внимания.

Документ также разработан координатором по вопросам борьбы с терроризмом в администрации США и содержит более широкий перечень приоритетов политики безопасности. Среди них – борьба не только с международными террористическими организациями, но и с внутренними радикальными движениями.

В частности, в стратегии отдельно упоминаются "насильственные левоэкстремистские группы", включая анархистские и антифашистские движения. Их деятельность определяется как потенциальная угроза национальной безопасности США.

Еще одним направлением является усиление противодействия наркокартелям в Северной и Южной Америке. В документе говорится о расширении военных мер и мер безопасности в регионе, а также о давлении на правительства для более активного участия в борьбе с транснациональной преступностью.

Отдельно упоминается кампания США против судов, которые подозреваются в наркоторговле в Латинской Америке. По данным, приведенным в стратегии, такие действия уже привели к значительным потерям среди подозреваемых в контрабанде.

Также администрация США заявляет о намерении усиливать координацию с союзниками. В Вашингтоне отмечают, что ожидают от партнеров более активных действий в сфере безопасности и борьбы с террористическими угрозами.

Новая стратегия стала продолжением предыдущих заявлений по миграции и безопасности, где также звучали предупреждения о возможных рисках для Европы из-за демографических и политических изменений.

