Не только Германия: из каких еще стран НАТО Трамп может вывести войска

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск не только из Германии, но и из других стран НАТО. Речь идет, в частности, об Испании и Италии, которые, по его оценке, недостаточно поддержали США во время войны с Ираном.

Видео дня

Об этом сообщает издание "BILD" со ссылкой на источники в правительстве США. По их словам, частичное сокращение военного присутствия уже начали обсуждать на уровне Пентагона. В то же время в материалах приводится позиция, что такие шаги могут быть сигналом недовольства администрации Трампа действиями союзников.

Реакция союзников

В Европе на эти заявления реагируют сдержанно. В Германии, например, к угрозам относятся скептически, учитывая сопротивление в Конгрессе США. Там напоминают, что действующее законодательство предусматривает размещение не менее 76 тысяч американских военных на европейском континенте.

Сам Трамп ранее публично критиковал ряд европейских лидеров, включая представителей Германии, за отсутствие участия в войне с Ираном. В ответ в странах НАТО заявляли, что их не привлекали к принятию решения о начале боевых действий. И еще один нюанс – союзники подчеркивали, что положения о коллективной обороне не применяются, поскольку США вместе с Израилем сами начали атаку против Ирана.

Шаги Пентагона

Первые практические решения уже приняты. Министр обороны США Пит Хегсет поручил вывести около 5000 военнослужащих с баз в Германии. По данным оборонного ведомства, этот процесс должен занять от шести до двенадцати месяцев и будет происходить постепенно.

Источники в правительстве США отмечают, что это лишь часть более широкого пересмотра военного присутствия в Европе. Решение может коснуться и других стран, где размещены американские базы. Испания и Италия называются среди первых возможных кандидатов.

При этом окончательные масштабы сокращения остаются неизвестными. Но уже сейчас, кажется, Белый дом переходит от заявлений к конкретным действиям – и это заставляет союзников внимательнее следить за дальнейшими шагами Вашингтона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что намерения США сократить военное присутствие в стране не являются новыми. По его словам, речь идет о контингенте, который ранее размещали временно. Мерц пояснил, что решение о возможном выводе военных обсуждали уже длительное время, а часть подразделений была развернута еще при президентстве Джо Байдена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!