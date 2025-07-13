В США массово уволили следователей, которые работали над делами против Трампа

В начале июля 2025 года Министерство юстиции США уволило более 20 сотрудников, которые расследовали дела, связанные с первым сроком президентства Дональда Трампа и его окружением. Речь идет о прокурорах, помощниках юристов и другом персонале, который работал над расследованием относительно незаконного хранения республиканцем секретных документов и попытки отмены результатов выборов 2020 года.

Видео дня

Оба эти производства курировал бывший специальный прокурор Джек Смит. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По их словам, в целом уже уволены не менее 35 сотрудников американского Минюста, которые работали со Смитом над двумя делами, которые он курировал. Еще по меньшей мере 15 могут быть уволены.

Среди тех, кто попал под "чистку" – трое ведущих прокуроров, которые занимались делом о штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также сотрудница ФБР Патти Гартман, которая координировала связи с общественностью в расследованиях по этим событиям. В комментарии изданию она предупредила о продолжении волны репрессий внутри ведомства.

"Правил больше не существует. Раньше была граница, было четкое разделение между Белым домом и Министерством юстиции, потому что одна сторона не должна вмешиваться в работу другой. Эта граница окончательно исчезла", – сказала Гартман.

По словам одного из источников, эти сотрудники были определены "рабочей группой по применению оружия" Министерства юстиции, которую генеральный прокурор Пэм Бонди создала в качестве одного из своих главных приоритетов после утверждения на должность – для анализа правоохранительной политики администрации Джо Байдена.

Журналисты CBS News обратились в Министерство юстиции за комментариями по поводу увольнений, но пока их не получили. Они напомнили, что "чистка" среди сотрудников Министерства юстиции США, работавших над делами 6 января, началась вскоре после второй инаугурации Дональда Трампа.

"Трамп и его сторонники преуменьшают ущерб и травмы, полученные в результате осады Капитолия, и пытаются представить осужденных участников беспорядков как "политических заключенных". Массовое помилование почти всех из примерно 1500 обвиняемых положило конец судебным преследованиям в январе", – отметил канал.

В июле 2024 года окружная судья США Айлин Кэннон закрыла дело, сославшись на якобы незаконное назначение спецпрокурора Джека Смита.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который обязывает ФБР рассекретить файлы, связанные с расследованием возможных связей его предвыборной кампании с Россией. Речь идет о компании 2016 года, во время которой Трамп одержал победу и стал 45-м президентом США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!