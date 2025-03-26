Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который обязывает ФБР рассекретить файлы, связанные с расследованием возможных связей его предвыборной кампании с Россией. Речь идет о компании 2016 года, на которой Трамп одержал победу и стал 45-м президентом Соединенных Штатов.

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В Белом доме заявили, что американскому народу давно пора получить полное и исчерпывающее представление об этой ситуации. Об этом сообщает The Hill.

По словам секретаря аппарата Белого дома Уилла Шарфа, меморандуме, который подписал американский президент, содержится призыв к рассекречиванию всех файлов, связанных с расследованием возможных связей предвыборной кампании Трампа с Россией в 2016 году.

Во время подписания документа президент Соединенных Штатов заявил, что расследование позорное, поэтому американский народ должен получить полные сведения о деле, чтобы раз и навсегда закрыть эту дискуссию.

Стоит отметить, что в июле 2016 года ФБР начало расследование Crossfire Hurricane по поводу того, координировали ли действия членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками. Расследование предшествовало назначению специального прокурора Роберта Мюллера. Трамп и его союзники на протяжении многих лет подвергали сомнению законность расследования ФБР в отношении его предвыборной кампании, утверждая, что это было политически мотивированное расследование.

Мюллер в конечном итоге не установил, что Трамп или члены его предвыборного штаба координировали свои действия или вступали в сговор с Москвой с целью повлиять на президентские выборы 2016 года. Однако он и его команда отказались прийти к выводу о том, препятствовал ли президент правосудию.

Напомним, президент США Дональд Трамп не стал отрицать, что на некоторых членов его команды могла повлиять пропаганда РФ. Но его представители пытаются закончить российско-украинскую войну, уверен он.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу подарок. Американский лидер получил от российского военного преступника портрет.

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