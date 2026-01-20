В США из-за снегопада столкнулись более 100 авто: есть пострадавшие. Видео

В США из-за мощного снегопада произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие — на автомагистрали в штате Мичиган столкнулись более 100 автомобилей. Причиной аварии стали экстремальные погодные условия, вызванные так называемым "эффектом озера", который резко ухудшил видимость и сделал дороги скользкими.

В результате инцидента есть многочисленные пострадавшие, однако, по данным властей, обошлось без погибших. Об этом сообщает The New York Times и ABCNews.

Детали аварии

Массовая авария произошла в понедельник утром на межштатной автомагистрали I-196 в юго-западной части штата Мичиган. Из-за сильного снегопада, вызванного эффектом Великих озер, на трассе возникли крайне опасные условия движения.

По информации властей, более 100 транспортных средств начали терять управление, что привело к цепным столкновениям. Часть автомобилей полностью слетела с проезжей части.

Полиция штата Мичиган сообщила о многочисленных травмах среди водителей и пассажиров, однако подтвердила, что смертельных случаев не зафиксировано. Авария произошла около 10:20 утра и заставила правоохранителей перекрыть движение в обоих направлениях автомагистрали I-196 между населенными пунктами Хадсонвилл и Зеланд — примерно в 16 километрах от озера Мичиган.

На месте происшествия почти восемь часов работали аварийные и спасательные службы. По словам директора по связям с общественностью полиции штата Шеннон Банер, с дороги пришлось эвакуировать около трех десятков грузовиков с полуприцепами, многие из которых перевернулись из-за скользкого покрытия. Лишь около 18:00 автомагистраль удалось полностью открыть для движения.

Для помощи водителям, застрявшим в зоне аварии, были задействованы автобусы из окрестных городов и местных школ. Людей доставляли в среднюю школу Хадсонвилла, где они могли согреться, позвонить родным или договориться о дальнейшем транспорте. В офисе шерифа округа Оттава сообщили, что часть автомобилистов забирали уже непосредственно из школы.

Метеорологи предупреждают, что холодная погода на востоке США сохранится. В некоторых районах южной Джорджии и северной Флориды до утра вторника действуют предупреждения о заморозках. Кроме того, перемещение арктического воздуха над Великими озерами может вызвать новую волну сильных снегопадов в Мичигане в течение ближайших дней — за ночь ожидается до четырех дюймов снега.

Очевидец аварии Педро Мата-младший рассказал, что во время движения почти не видел автомобилей впереди из-за метели. Он ехал со скоростью около 20–25 миль в час и успел остановить свой пикап, после чего съехал на обочину, пытаясь избежать удара сзади.

Власти в очередной раз призвали водителей быть осторожными во время зимних штормов, по возможности воздерживаться от поездок и внимательно следить за предупреждениями синоптиков.

