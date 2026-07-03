В США допускают, что Израиль планировал убить иранских переговорщиков Арагчи и Галибафа – NYT

В администрации американского президента Дональда Трампа подозревали, что Израиль готовит убийство двух главных переговорщиков Ирана: министра иностранных дел Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада Галибафа. Ликвидация иранской верхушки всегда была частью израильской стратегии, и в Вашингтоне признают: в разгар боевых действий Аракчи и Галибаф, как высокопоставленные чиновники режима, могли считаться законными целями для израильтян.

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Но когда начались переговоры между США и Ираном, американцы пришли к выводу, что покушение на переговорщиков похоронит диалог и возобновит войну. Соответственно, американцы предупредили иранцев о покушении, отмечает издание NYT, которому об этом рассказали неназванные американские чиновники.

Поводы для беспокойства

Поводы для беспокойства были, отмечает издание и напоминает: именно израильская авиация точечными ударами убила секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и бывшего главу МИД Камаля Харрази. Оба на момент гибели поддерживали контакты с американцами, и именно с ними администрация Трампа рассчитывала договориться.

Еще в марте появилась информация, что Аракчи и Галибаф числятся в израильском списке целей, но их временно исключили оттуда в попытке возобновить переговоры. Примерно тогда, по данным NYT, в Белом доме узнали, что как минимум Галибаф остаётся в списке, и попросили Израиль воздержаться от действий.

Что произошло дальше

Иранцы восприняли угрозу всерьёз и в апреле, когда Галибаф летел в Исламабад на встречу с вице-президентом Джей Ди Венсом, Тегеран через пакистанских и катарских посредников добивался от США гарантий, что Израиль не тронет делегацию.

Именно поэтому пакистанские истребители сопровождали иранские самолеты от границы и обратно.

"Галибаф вообще дважды чудом остался в живых: его доставали из-под завалов и после израильского удара в ходе 12-дневной войны 2025 года, и в нынешней ситуации, когда авиация атаковала секретное совещание руководства страны в бункере под горой", – отмечает NYT.

Переговорный трек

Переговоры с активным участием этих двоих продолжаются. Напомним, что в июне США и Иран подписали меморандум, который разблокировал Ормузский пролив – именно Аракчи и Галибаф для подготовки этого летали на встречу с американцами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в конце июня президент США Дональд Трамп объявил о срочной встрече, которая состоится в столице Катара Дохе. Инициатором этих переговоров, как отметил Трамп, является Иран.

Однако уже через день Иран заявил, что в ближайшие дни не будет проводить переговоры с США, несмотря на заявление президента США. При этом в Тегеране не опровергли отправку переговорщиков, но подчеркнули, что поездка иранской делегации в Доху не связана с визитом американских представителей.

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