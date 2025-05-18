В США бушевал мощный торнадо: много погибших и раненых, есть разрушения. Фото, видео

По меньшей мере 27 человек погибли в результате торнадо, бушующего в нескольких штатах США. Непогода накрыла Кентукки, Миссури, южную Индиану и Иллинойс, однако больше всего сейчас погибших и пострадавших в Кентукки.

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По словам губернатора штата Кентукки Энди Бешира, сейчас известно о 18 погибших, по меньшей мере 10 человек находятся в критическом состоянии. Семнадцать смертельных случаев произошли в округе Лорел, еще одна жертва в округе Пуласки.

Среди гражданских погибших – один спасатель, это пожарный округа Лорел, который был травмирован во время ликвидации последствий смертельной непогоды. 39-летний ветеран, майор Роджер Лесли Лезерман получил несовместимые с жизнью ранения.

Метеорологическая система зафиксировала торнадо, пронесшийся над Висконсином, там остались сотни тысяч людей без электричества.

В городе Сент-Луис подтверждена гибель пяти человек и повреждены более 5 тысяч домов, сообщила глава города Кара Спенсер.

В городе ввели комендантский час.

В округе Скотт, что в 130 милях к югу от Сент-Луиса, по словам шерифа Деррика Уитли, погибло два человека. Стихия привела к срыву крыш с домов, выбитым окнам, поваленным деревьям и линиям электропередач.

"Торнадо промчался словно поезд, оставляя после себя следы разрушений, при этом многие дома были полностью разрушены, а районы остались неузнаваемыми", – рассказал шериф.

Губернатор Энди Башир утверждает, что количество погибших в штате станет больше, так как власти все еще получают информацию с мест.

Непогода также продолжается в южной Индиане и Иллинойсе, но о жертвах там не сообщается.

В целом более 800 тысяч потребителей остались без электроэнергии в по меньшей мере в 12 штатах.

Причем синоптики предупреждают, что непогода продолжится еще несколько суток.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине марта 2025 года мощный шторм ударил одновременно по южным и центральным штатам США. Чрезвычайные по скорости ветры вызвали несколько торнадо, из-за которых, по последним данным, погибли и пострадали десятки людей.

А в Мьянме после смертоносного землетрясения (количество жертв достигло 3471 человека) сильный ураган повредил палаточный городок для пострадавших.

Эколог Александр Соколенко ранее объяснял, что торнадо в Украине чаще возникают на юге, где влияние моря и солнечной активности создает благоприятные условия. К примеру, в Одесской области их можно увидеть над морем в жаркие летние дни, особенно в июне-августе, когда есть влияние холодного арктического воздуха.

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