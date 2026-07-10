В США аэропорт и мост переименовали в честь Трампа: потратили миллионы долларов

В США официально переименовали международный аэропорт Палм-Бич и город в честь главы Белого дома Дональда Трампа, что стало первым подобным случаем в истории страны. На обновление названия, вывесок и брендинга потратят около 5,5 миллиона долларов.

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Соответствующее решение уже вступило в силу, а изменения будут постепенно внедряться в работу аэропорта. Об этом сообщает NBC News.

Переименование аэропорта и моста обошлось в кругленькую сумму

Как отмечается, международный аэропорт Палм-Бич в штате Флорида официально получил новое название в честь Трампа. Таким образом, аэропорт пополнил список объектов, государственных программ и других учреждений, названных в его честь. Соответствующий указ в марте подписал губернатор Флориды Рон ДеСантис.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что замена вывесок, элементов фирменного стиля и информационных материалов для пассажиров будет происходить постепенно. Кроме того, изменится идентификационный код аэропорта: вместо PBI будет использоваться DJT.

Официально новый код Международной ассоциации воздушного транспорта вступит в силу с 18 августа. В то же время крупные американские авиакомпании, в частности United Airlines и Delta Air Lines, уже начали использовать новое обозначение в своих системах бронирования, хотя старый код пока также остается доступным для поиска рейсов.

По информации администрации аэропорта, стоимость переименования составила около 5,5 миллиона долларов.

Также министр финансов США Скотт Бессент принял участие в церемонии открытия в штате Теннесси, где официально переименовали мост в округе Джефферсон в честь Трампа. Такое решение стало возможным после принятия в прошлом году законодательным собранием штата закона о переименовании ряда мостов и автомобильных дорог.

До этого сооружение носило название Мемориальный мост Фрэнсиса Бернетта Сванна. Во время церемонии Бессент отметил, что отныне мост будет носить имя Трампа в знак признания его деятельности и поддержки американцев.

Реакция Трампа

Сам Дональд Трамп положительно отреагировал на это решение о переименовании аэропорта, заявив, что в будущем аэропорт станет одним из лучших в мире.

"Очень важный день в Палм-Бич, штат Флорида, где для меня было большой честью благодаря впечатляющему голосованию переименовать Международный аэропорт Палм-Бич в Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа. Вскоре это станет одним из лучших и самых зрелищных аэропортов в мире!" – написал он в своей социальной сети Truth Social.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что может претендовать на еще один президентский срок. Он заявил, что будет баллотироваться из-за якобы имевшего место мошенничества во время выборов 2020 года.

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