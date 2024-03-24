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Дмитрий Тужанский
Дмитрий Тужанский

Блог | В Словакии в первом туре победил прозападный кандидат: результаты выборов президента и почему это важно для Украины

В Словакии в первом туре победил прозападный кандидат: результаты выборов президента и почему это важно для Украины

Чуть-чуть оптимизма после этой ужасной ночи имеем из соседней Словакии, которая с осени прошлого года оказалась в центре особого внимания в Украине из-за смены правительства и изоляционистской / антизападной позиции нового премьера Фицо: в первом туре президентских выборов, который прошел в Словакии вчера, неожиданно и достаточно уверенно победил Иван Корчок, эксминистр иностранных дел Словакии, атлантист и прозападный кандидат.

В Словакии в первом туре победил прозападный кандидат: результаты выборов президента и почему это важно для Украины

Далее текст на языке оригинала.

Хоч більшість соцопитувань перед цим туром давали перевагу Петеру Пеллегріні (експрем'єру, діючому спікеру словацького парламенту та союзнику Фіцо), але зрештою він програм, причому з різницею в 5%.

Утім, варто звернути увагу на досить високі результати кандидата, який прийшов третім. Це Штефан Гарабін, майже 12%. Ексміністр юстиції Словаччини, двічі голова Верховного Суду Словаччини, а ще після початку російського вторгнення в України публічно підтримав дії Путіна, за що отримав підозру на підставі екстремізму.

Ось так, Котлеба провалився, але Харабін набрав. Аби не було алярмізму: у 2019 році Харабін набрав у першому турі навіть більше, понад 14%. Утім тоді в Зузани Чапутової майже не було реальних супротивників, а підсумкова різниця в другому турі з Марошем Шевковичем склала 17%. Зараз вага електорату Харабіна значно вища (260 тисяч виборців), і перетікання насправді можливе.

Цікаво, що зараз у першому турі явка (51,91%) стала вищою, ніж у першому турі 2019 року, коли перемагала діюча президентка Зузана Чапутова на хвилі запиту суспільства на зміну влади після вбивства журналіста Куцяка.

Другий тур пройде 6 квітня.

Чому ці вибори важливі, в тому числі 'для Заходу та України? Стоїть питання, чи зможе команда Фіцо здобути третю ключову політичну посаду в країні, пост президента. Після парламентських виборів восени минулого року відбувся політичний реванш у Словаччині. Попри відносну символічність посади президента, якщо її здобуде прозахідний та опозиційний до команди Фіцо кандидат, Корчок, це буде бодай частковий баланс.

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