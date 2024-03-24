Чуть-чуть оптимизма после этой ужасной ночи имеем из соседней Словакии, которая с осени прошлого года оказалась в центре особого внимания в Украине из-за смены правительства и изоляционистской / антизападной позиции нового премьера Фицо: в первом туре президентских выборов, который прошел в Словакии вчера, неожиданно и достаточно уверенно победил Иван Корчок, эксминистр иностранных дел Словакии, атлантист и прозападный кандидат.

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Хоч більшість соцопитувань перед цим туром давали перевагу Петеру Пеллегріні (експрем'єру, діючому спікеру словацького парламенту та союзнику Фіцо), але зрештою він програм, причому з різницею в 5%.

Утім, варто звернути увагу на досить високі результати кандидата, який прийшов третім. Це Штефан Гарабін, майже 12%. Ексміністр юстиції Словаччини, двічі голова Верховного Суду Словаччини, а ще після початку російського вторгнення в України публічно підтримав дії Путіна, за що отримав підозру на підставі екстремізму.

Ось так, Котлеба провалився, але Харабін набрав. Аби не було алярмізму: у 2019 році Харабін набрав у першому турі навіть більше, понад 14%. Утім тоді в Зузани Чапутової майже не було реальних супротивників, а підсумкова різниця в другому турі з Марошем Шевковичем склала 17%. Зараз вага електорату Харабіна значно вища (260 тисяч виборців), і перетікання насправді можливе.

Цікаво, що зараз у першому турі явка (51,91%) стала вищою, ніж у першому турі 2019 року, коли перемагала діюча президентка Зузана Чапутова на хвилі запиту суспільства на зміну влади після вбивства журналіста Куцяка.

Другий тур пройде 6 квітня.

Чому ці вибори важливі, в тому числі 'для Заходу та України? Стоїть питання, чи зможе команда Фіцо здобути третю ключову політичну посаду в країні, пост президента. Після парламентських виборів восени минулого року відбувся політичний реванш у Словаччині. Попри відносну символічність посади президента, якщо її здобуде прозахідний та опозиційний до команди Фіцо кандидат, Корчок, це буде бодай частковий баланс.

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