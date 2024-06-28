В Словакии поезд столкнулся с автобусом: погибли 6 человек, ранены. Фото и видео

В четверг вечером, 27 июня, в Словакии поезд столкнулся с автобусом. Предварительно погибли 6 человек, есть раненые.

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Об этом сообщают словацкие СМИ. Причины трагической аварии пока неизвестны.

Отмечается, что поезд Будапешт–Прага столкнулся с автобусом и загорелся. В поезде были украинцы.

"Наш машинист был там, но, к счастью, он успел вовремя спрятаться и остался жив. Он спрятался в машинном отделении, которое спасло ему жизнь", – сообщил порталу iDNES.cz источник в Генеральной дирекции чешских железных дорог.

По непроверенной информации словацких СМИ, причиной аварии стала неисправная звуковая и световая сигнализация на переходе, которая не работает нормально уже три дня. По всей вероятности, ее повредил дождь.

Уточняется, что авария произошла на главной международной трассе, по которой курсируют экспрессы по маршруту Будапешт–Братислава–Прага. Попавший в ДТП поезд – EuroCity (EC) 279. Он столкнулся с автобусом фирмы Arriva.

После аварии на месте происшествия начался пожар. По предварительным данным, все погибшие – пассажиры автобуса. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы

Напомним, 17 июня в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в котором находились 57 граждан Украины. В результате аварии многие пассажиры получили травмы разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса из Украины. В результате аварии 18 человек пострадали. Всего в транспортном средстве находился 61 человек.

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