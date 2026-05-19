В Сирии возле здания Минобороны взорвалась машина: погиб военный, есть раненые

В столице Сирии произошел мощный взрыв вблизи здания Министерства обороны. В результате инцидента погиб военнослужащий, еще по меньшей мере 18 человек получили ранения.

Видео дня

Власти расследуют обстоятельства атаки, ответственность за которую пока никто не взял. Об этом сообщает Reuters.

Что известно

Во вторник в районе Баб-Шарки в Дамаске взорвался заминированный автомобиль возле здания Министерства обороны. По предварительным данным, в результате взрыва погиб один сирийский солдат, еще по меньшей мере 18 человек получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению сирийского Министерства обороны, военные накануне обнаружили еще одно взрывное устройство в этом районе и пытались его обезвредить. Именно в этот момент рядом сработал заминированный автомобиль, что привело к взрыву и многочисленным жертвам.

Глава управления скорой помощи и экстренных служб Сирии Наджиб ан-Насан сообщил, что все раненые были оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По состоянию на сейчас ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Власти продолжают расследование инцидента и усиливают меры безопасности в районе правительственных учреждений.

Напомним, в центре Модены (Италия) 16 мая автомобиль влетел в пешеходов, после чего водитель пытался убежать и ранить ножом своих преследователей. Злоумышленник задержан благодаря неравнодушным очевидцам.

Как писал OBOZ.UA, ранее возле пирамид Теотиуакана, в одном из самых популярных туристических мест в Мексике, мужчина устроил стрельбу. В результате этого погибла туристка из Канады и еще несколько человек получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!