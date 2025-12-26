В Сирии в результате теракта в мечети погибли восемь человек, еще 18 ранены: все подробности. Фото

В центральной части Сирии произошел теракт в мечети, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, еще 18 получили ранения. Взрыв прогремел в мечети Имама Али ибн Аби Талиба в районе Вади аль-Дагаб города Хомс. Инцидент произошел в день, когда в здании находились верующие.

По информации сирийского агентства SANA, в Министерстве здравоохранения подтвердили гибель восьми человек и ранения еще 18 человек. В ведомстве отметили, что цифры являются предварительными и могут быть уточнены после завершения первоочередных процедур.

О погибших и раненых сообщили официальные органы Сирии со ссылкой на предварительные данные. Всех пострадавших после взрыва доставили в больницу Карам аль-Луз в Хомсе для оказания медицинской помощи.

Работа силовиков

В МВД Сирии сообщили, что подразделения внутренней безопасности немедленно прибыли на место взрыва. Территорию вокруг мечети оцепили, а соответствующие службы начали следственные действия. Ведомство подчеркнуло, что расследование продолжается.

Силовики заявили об оперативном развертывании подразделений безопасности сразу после взрыва. На месте происшествия работали следователи и взрывотехники, которые собирали доказательства. По словам представителей МВД, главной задачей было обеспечение безопасности и недопущение повторных инцидентов.

Источник в службах безопасности, на который ссылается SANA, отметил, что первые результаты проверки указывают на преднамеренный характер взрыва. По этой информации, взрывные устройства были заложены непосредственно внутри мечети.

Что известно сейчас

По предварительным данным следствия, взрыв произошел из-за детонации нескольких взрывных устройств. Именно это, по версии правоохранителей, повлекло значительное количество жертв и раненых. Район Вади аль-Дагаб после инцидента оставался перекрытым в течение определенного времени.

Пострадавших доставили в больницу Карам аль-Луз, где медики оказали неотложную помощь. Часть раненых находится в тяжелом состоянии. Власти не уточняют, были ли среди жертв дети или пожилые люди, и обещают обнародовать дополнительные данные после завершения расследования.

