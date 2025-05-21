В Сирии неизвестные атаковали российскую военную базу, есть потери с обеих сторон: подозревают граждан Узбекистана

В Сирии утром 20 мая произошла стрельба близ авиабазы "Хмеймим", которая используется РФ и является основной для российского военного контингента на территории страны. По данным СМИ, есть "двухсотые" среди российских солдат; нападавшие погибли.

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Официальные лица РФ и Сирии инцидент не комментировали. ANHA передает, что неизвестные вооруженные лица совершили нападение на охранные посты российских войск вокруг авиабазы.

По одной из версий, стрелки якобы были связаны с вооруженными группировками, не подчинившимися новой сирийской власти после свержения режима Башара Асада.

Один из пропагандистских российских интернет-источников написал, что базу якобы атаковали четверо "террористов-смертников родом из Узбекистана, которые не признают" правительство Ахмеда аш-Шараа.

Между тем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) утверждает, что авиабаза была атакована одним из подразделений, подчиняющихся Министерствам обороны и внутренних дел Сирии.

В районе "Хмеймима" также якобы сбили беспилотник; проверить эту информацию не удалось.

Силы безопасности, развернутые вокруг объекта, приведены в состояние повышенной готовности.

Как писал OBOZ.UA, 20 мая Европейский Союз решил отменить все экономические санкции, введенные ранее против Сирии. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль назвал это шансом для нового руководства страны, пришедшего к власти после свержения режима Башара Асада.

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