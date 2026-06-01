В Румынии не подтвердили, что российский дрон был сбит украинской ПВО

В румынском Министерстве обороны не подтверждают заявление президента страны Никушора Дана о том, что по многоэтажке в Галаце попал пораженный украинской ПВО российский дрон. Исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Раду Мируце назвал разговоры об этом "трюком", который отвлекает от главного.

Видео дня

В то же время, сомнений в том, что Румынию атаковал именно российский дрон, у румынских властей нет никаких. Об этом Мируце заявил в комментарии румынскому медиа Digi24.

В МО Румынии не подтвердили заявление президента о влиянии украинской ПВО на российский "Шахед"

Когда журналисты спросили у Мируце, может ли он подтвердить заявление президента Дана о том, что российский дрон, который врезался в дом в Галаце, был поражен украинской ПВО – тот ушел от ответа.

Чиновник подчеркнул, что владеет данными о происхождении и характеристиках беспилотника, а не о причинах изменения траектории его полета. Суперчки о том, как именно российский БпЛА попал в Румынию он назвал "публичным трюком".

Мируце заявил, что не имеет никаких сомнений в том, что Румынию атаковал именно российский беспилотник.

"Этот беспилотник российского производства. Если в России раздаются голоса, которые после этих данных говорят, что это не их, я приглашаю их приехать, получить его серийный номер и найти завод в России, где этот беспилотник был произведен. Если БпЛА снаряжен взрывчатой частью, обязанность тех, кто его запускает, – заботиться о его траектории", – сказал глава Минобороны Румынии.

По его словам, упомянутый "Шахед" нес около 30 кг взрывчатки. Мируце подчеркнул, что РФ несет полную ответственность за инцидент.

"Российская Федерация не может оправдать то, что российский беспилотник с примерно 30 килограммами тринитротолуола, взрывчатого вещества, попал в воздушное пространство, где это было запрещено", – сказал министр.

Комментируя предположение о влиянии украинской ПВО на траекторию "Шахеда", Мируце сказал, что не имеет данных по этому поводу.

"То, что дрон намеренно атаковали, что он потерял связь – это вопрос, ответ на который мы не имеем никакой возможности узнать", – заявил чиновник.

В то же время он считает, что дальнейшее изучение обломков даст более полную картину того, что произошло.

"Вероятно, возможно провести баллистическую экспертизу компонентов, или, возможно, румынская разведка или тот, кто имел дело с этим материалом, имеет такую информацию. На наших радарах мы видим траекторию этого беспилотника. Мы видели, как он летел с Черного моря, (...) пересекал Дунай, вошел в воздушное пространство Румынии и разбился в Галаце", – сказал министр.

Раду Мируце также отметил: обсуждение точной причины изменения направления полета дрона может отвлечь от главного вопроса.

"Это трюк в публичном пространстве, это попытка обсудить тему, которая имеет гораздо меньшее значение", – сказал министр.

По словам чиновника, дроны, которые неоднократно ранее попадали на территорию Румынии, имели следы поражения.

"Возможно, на этом беспилотнике также есть следы от пуль. Пока же данные, которые мы получили, касаются состава и происхождения БПЛА", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, ранее Никушор Дан объяснил, как российский дрон оказался на территории Румынии. По его словам, БпЛА мог изменить траекторию под воздействием украинской ПВО.

Также президент Румынии отличился скандальным заявлением. Он не призвал Россию прекратить террористические атаки на Украину, отметив вместо этого, что российские удары должны происходить так, чтобы не создавать угрозы для румынского населения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!