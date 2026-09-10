В Румынии на пляже туристы обнаружили обломки дрона: что выяснила проверка. Фото

На пляже в румынском Корбу туристы обнаружили обломки беспилотника, после чего на место прибыли правоохранители, спасатели и саперы. Проверка показала, что найденные фрагментыне содержали взрывчатого заряда.

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Об этом заявило Министерство национальной обороны Румынии, сообщает The Romania Journal. В ведомстве отметили, что обломки обнаружили ещё вечером 9 сентября, однако из-за наступления темноты территорию оградили, а обследование перенесли на утро 10 сентября.

Что известно об инциденте

Подозрительный предмет обнаружили на побережье Чёрного моря. Он лежал прямо на песке и имел длину около одного метра, а примерно в 100 метрах от него находился ещё один фрагмент, похожий на крыло дрона.

По словам туристов, из одного из обломков торчали несколько кабелей, напоминавших электрические провода. После сообщения о находке на место прибыли полицейские, а впоследствии и пожарные.

К осмотру обломков привлекли группу саперов из румынских военно-морских сил. Специалисты должны были установить, представляют ли найденные части дрона опасность.

После проверки саперы подтвердили, что обломки не содержали взрывчатого заряда. Их обезвредили непосредственно на месте около 9:30 утра 10 сентября.

Обломки дронов ранее находили и в других странах

Напомним, в августе 2026 года на побережье Чёрного моря в Турции обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Фрагменты нашли в ореховом саду в селе Ешилькёй в районе Акчакоджа.

После сообщения о находке на место прибыли силовики, которые взяли территорию под контроль и приняли необходимые меры безопасности. Власти провинции Дюздже сообщили, что эксперты приступили к установлению характера и технических характеристик аппарата, а прокуратура начала расследование обстоятельств инцидента.

В августе в Молдове обнаружили обломки российского беспилотника, которыйупал примерно в километре от границы с Украиной. На месте были обнаружены двигатель, плата питания и элементы пропеллера, после чего территорию оцепили, а специалисты приступили к установлению происхождения аппарата и обстоятельств его падения.

Как писал OBOZ.UA, в марте в южной части Литвы неизвестный беспилотник упал в озеро Лавис недалеко от границы с Беларусью. На месте падения специалисты обнаружили металлические и пластиковые обломки, а также двигатель внутреннего сгорания, который используется в некоторых типах дронов.

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