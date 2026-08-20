В Молдове обнаружили обломки российского дрона: он залетел и взорвался во время атаки России на Одесскую область. Фото

Во время российского нападения на Одесскую область ночью беспилотник упал и взорвался на территории Молдовы. Обломки летательного аппарата обнаружил мобильный патруль Сектора пограничной полиции Джурджулешти в 9:25.

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Об инциденте сообщило Министерство внутренних дел Молдовы. В ведомстве отметили, что беспилотник упал примерно в одном километре от границы с Украиной, а на месте обнаружили двигатель, плату питания и элементы пропеллера.

Район падения беспилотника сразу же оцепили. Оперативная группа Инспектората полиции Кагула проводит необходимые следственные мероприятия.

Специалисты технико-взрывного отдела устанавливают происхождение летательного аппарата, его маршрут и все обстоятельства инцидента.

Еще один взрыв

МВД Молдовы также сообщило о другом инциденте, произошедшем ночью недалеко от государственной границы.

Около 3:45 патруль Сектора пограничной полиции Джурджулешты, дежуривший на пункте пропуска Джурджулешты–Рени, заметил взрыв на стоянке для грузовиков на территории Украины. Она расположена примерно в 150 метрах от пункта пропуска.

После взрыва начался пожар, который распространился на растительность на площади около 70–100 квадратных метров уже на территории Молдовы. В 3:50 через службу 112 вызвали пожарную бригаду, а к 4:30 возгорание локализовали.

Находились в зоне риска

Министерство внутренних дел Молдовы отметило, что во время атак на объекты в Рене сотрудники пограничной полиции и других ведомств, отвечавшие за безопасность в приграничной зоне, находились под угрозой. Опасности также подвергались все люди, находившиеся в этом районе.

МВД призвало граждан не приближаться к обломкам летательных аппаратов, боеприпасам и другим неизвестным предметам. В случае их обнаружения необходимо немедленно сообщать властям по номеру 112.

В случае звуков, характерных для дронов или взрывов вблизи границы, гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, перейти в безопасное место внутри помещения и следить только за информацией от официальных органов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия планирует после Украины взять под контроль Молдову. Для этого Кремль рассчитывает сначала захватить юг Украины и создать сухопутный коридор в Молдову.

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