Литву атаковал неизвестный дрон: в озере нашли обломки двигателя. Видео

В ночь на понедельник, 23 марта, в южной части Литвы произошел инцидент с неизвестным беспилотником – БПЛА упал в озеро вблизи границы с Беларусью. Обломки дрона сейчас собирают на месте происшествия, также был найден двигатель внутреннего сгорания.

Об этом сообщает литовский общественный вещатель LRT. По данным издания, инцидент произошел ночью в Варенском районе возле села Лавис.

По предварительной информации, объект пересек границу Литвы и упал в озеро Лавис, после чего прогремел взрыв. На месте происшествия образовалась большая воронка во льду, которая, по словам военных, похожа на след от взрыва.

Представитель Вооруженные силы Литвы майор Гинтаутас Цюнис заявил, что сейчас на месте инцидента собирают обломки неизвестного объекта. Среди найденных деталей – двигатель внутреннего сгорания, а также металлические и пластиковые фрагменты. По словам военного, такие двигатели используются в некоторых типах беспилотников, поэтому предварительно можно предположить, что речь идет именно о дроне.

Сигнал о происшествии получили сразу два учреждения – Центр экстренной помощи Литвы и военные. Местный житель сообщил, что около трех часов ночи услышал характерный звук, похожий на полет беспилотника, после чего раздался мощный взрыв. По данным камер видеонаблюдения, инцидент произошел примерно в 03:04.

На месте падения объекта активировали специальный план реагирования "Щит". При этом специалисты отмечают, что добраться до центра вероятного взрыва сложно, поскольку лед на озере частично растаял. Работы по сбору обломков могут продолжаться еще несколько дней.

Сейчас взрывчатых веществ на месте не обнаружили, однако это не исключает, что они могли быть на борту объекта. Окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертизы.

В литовской армии также сообщили, что основные радары, которые контролируют воздушное пространство страны, не зафиксировали объект, который мог бы залететь на территорию государства. Его не зафиксировали и пограничные службы.

Несмотря на это, военные предполагают, что дрон мог прилететь с территории Беларуси, поскольку место падения расположено недалеко от границы. Сейчас обстоятельства инцидента выясняют следователи и военные эксперты.

В Литве отмечают, что подобные инциденты рассматриваются как потенциальная угроза.

Реакция властей

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене созывает заседание Комиссии по национальной безопасности из-за падения неизвестного беспилотника у границы с Беларусью. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, завтра (24 марта) в 10.00 я созываю заседание Комиссии по национальной безопасности, на котором будут представлены все обстоятельства, связанные с этим инцидентом", – написала Ругинене.

По ее словам, упавший объект в Варенском районе не представляет угрозы для местных жителей.

"На месте происшествия работают полиция, Департамент пожарной охраны и спасения, к месту происшествия направляются вертолет ВВС и другие силы – активирован план "Щит". Всей открытой информацией Литовская армия будет регулярно делиться с общественностью и как можно скорее", – отметила премьер Литвы.

В странах Балтии неоднократно фиксировали случаи нарушения воздушного пространства или приближения неизвестных объектов именно с направления Беларуси. Поэтому любые инциденты вблизи границы сразу рассматриваются как потенциально связанные с этой территорией.

