В России повредили польский военный мемориал: в МИД Польши резко отреагировали

В селе Медном Тверской области (Россия) неизвестные повредили польский военный мемориал. Из него были похищены барельеф ордена "Виртути Милитари" и крест Сентябрьской кампании 1939 года.

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На этот факт уже резко отреагировали в МИД Польши. Сейчас Варшава настаивает, чтобы российские власти восстановили мемориал к первоначальному виду.

Отмечается, что в дипломатическом ведомстве с беспокойством восприняли информацию посольства в РФ об уничтожении польского памятника на Военном кладбище.

"Следует отметить, что это не было сделано вандалами. Это решение путинской прокуратуры Тверской области. По ее мнению, эти символы не соответствуют федеральному закону "О праздновании Победы советского народа в великой отечественной войне 1941-1945 годов". Как утверждает эта прокуратура, война началась в 1941 году", – отметили в польском министерстве.

В МИД напомнили, что на кладбище в Медном похоронены жертвы Катынского расстрела 1940 года. А именно 6,3 тыс. польских офицеров, сотрудников государственной полиции и чиновников из лагеря Осташкова, которые были расстреляны НКВД выстрелами в затылок. Как отмечается, годами власти Советского Союза пытались скрыть это преступление и исказить правду.

"Мы воспринимаем эту возмутительную провокацию не только как попытку вмешательства в президентские выборы в Польше, но и как типичную российскую попытку изменения истории, которая имеет целью исказить исторический факт, что 17 сентября 1939 года сталинская Россия вместе с Гитлером напала на Польшу", – заявили в дипучреждении.

Это тем более возмутительно, что одновременно с этим путинская Россия восстанавливает культ личности, которая отдала приказ убийства этих людей - Иосифа Сталина. Подчеркивается также, что его жертвами были не только польские военнопленные, а прежде всего русский и другие народы СССР.

В министерстве также требуют реакции и действий по этому вопросу со стороны Института национальной памяти Польши.

"Хотим напомнить, что на многочисленных российских кладбищах в Польше остаются символы РФ и знаки отличия времен Отечественной войны. Современная российская власть в очередной раз доказывает, что она не имеет уважения не только к истории, но и к погибшим", – резюмировали в МИД республики.

О трагедии

85 лет назад, 17 сентября 1939 года, советские войска вошли на территорию Польши, нарушив подписанный договор о ненападении, который должен был действовать до конца 1945 года. Вторжение было вооруженным нападением, осуществленным без объявления войны.

Тогда в советский плен попали десятки тысяч поляков. А уже весной 1940 года советские спецслужбы по секретному приказу партийно-государственного руководства СССР расстреляли около 22 тысяч польских военнопленных, большинство из которых были офицерами.

Тайные расстрелы пленных, известные под названием Катынская трагедия, происходили одновременно в нескольких местах - главным образом в Катынском лесу, вблизи села Катынь Смоленской области, в тюрьме города Калинин (ныне Тверь) и в Харькове.

Напомним, что в прошлом году президент Польши Анджей Дуда заявлял, что режим российского диктатора Владимира Путина ничем не отличается от сталинского режима, а преступления, которые сейчас совершает Россия в Украине, являются такими же тяжелыми, как и те, которые совершал Советский Союз в 1939 году против Польши. А преступления коммунистов в Катыни более 80 лет назад похожи на недавние российские в Буче.

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