В Польше заявили, что снова нашли обломки 'неопознанного летающего объекта': жители страны обеспокоены. Фото

На территории Польши в очередной раз нашли обломки беспилотного летательного объекта. Находку обнаружили пограничники в городке Полатичи, вблизи границы с Беларусью.

Об этом сообщила полиция г. Бяла-Подляска на странице в Facebook 7 сентября. Под постом сразу появились комментарии от польских граждан, которые обеспокоены событием.

Подробности

"Сегодня до 22.00 в Тереспольский полицейский участок поступило сообщение от офицеров Пограничного участка об обнаружении остатков неустановленного летающего объекта в районе пересечения границы в Тересполе в пгт Полатиц", – говорится в сообщении.

Там добавили, что в результате инцидента обошлось без пострадавших, о случае сообщено все службы.

Под постом сразу началось оживленное обсуждение инцидента

В частности, поляки обеспокоены подобными инцидентами, которые в последнее время повторяются.

"Господин Марьян, если такой дрон упадет на ваш дом и сожжет его, вы тогда тоже будете говорить о глупостях... подумайте глубже над темой. Подозрительно, что пограничники сообщают о таких вещах в полицию, они просто лишние или избегают ответственности, потому что сообщили о теме, которая является их куском хлеба".

"Наверное, НЛО... Поздравляю всех".

"Так же неизвестно, как в Пжеводове и Осанах. Уфолы летают".

"Ближе и ближе!".

Напомним, накануне польское издание сообщало, что 6 сентября, в Люблинском воеводстве Польши, в селе Майдан-Селец разбился неизвестный объект, вероятно, речь шла о "контрабандном дроне". Службы воеводства устанавливают обстоятельства падения объекта.

Как писал OBOZ.UA, 20 августа, вблизи села Осины в Люблинском воеводстве произошел инцидент. Неизвестный беспилотник упал на кукурузное поле и взорвался. Взрывной волной выбило окна в соседних домах. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

