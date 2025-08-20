"Была видна вспышка": в Польше упал и взорвался неизвестный объект. Видео
В ночь со вторника на среду на кукурузное поле в Польше в селе Осины неподалеку Лукува Люблинского воеводства упал неизвестный объект, который впоследствии взорвался. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.
Однако повреждена как минимум одна хозяйственная постройка и выбиты окна в нескольких соседних домах. Об этом пишет RMF FM.
Что известно
Как сообщил старший сержант Марцин Юзвик из Луковского районного управления полиции, после 2:00 ночи поступило сообщение о взрыве и вспышке в селе. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили разбросанные обгоревшие металлические и пластиковые обломки, а также поврежденные кукурузные початки.
Пресс-секретарь полиции Лукува уточнил, что "типичной воронки от бомбы" не было, но территория была взята под охрану.
Министерство национальной обороны Польши и Оперативное командование Вооруженных сил были оперативно проинформированы. В заявлении командования отмечается, что прошлой ночью нарушений воздушного пространства Польши со стороны Украины или Беларуси не зафиксировано. Неизвестный объект, который упал в районе Лукува, скорее всего, является фрагментом старого двигателя с пропеллером.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В то же время повреждена расположенная поблизости хозяйственная постройка.
Как сообщает портал Łuków.TV со ссылкой на данные своих журналистов, на месте падения неизвестного объекта образовалась воронка, а среди обломков был обнаружен предмет, похожий на пропеллер. На кадрах, опубликованных порталом, снята яркая вспышка в ночном небе, после которой произошел громкий взрыв.
В ночь на 20 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 95 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 62 БПЛА и одну баллистическую ракету. Есть попадания на двух десятках локаций.
Российские войска ночью ударили дронами по Ахтырке в Сумской области. В результате атаки ранения получили 14 человек, среди них – дети. В городе повреждены многоквартирный и десятки частных домов.
