'Была видна вспышка': в Польше упал и взорвался неизвестный объект. Видео

В ночь со вторника на среду на кукурузное поле в Польше в селе Осины неподалеку Лукува Люблинского воеводства упал неизвестный объект, который впоследствии взорвался. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Однако повреждена как минимум одна хозяйственная постройка и выбиты окна в нескольких соседних домах. Об этом пишет RMF FM.

Что известно

Как сообщил старший сержант Марцин Юзвик из Луковского районного управления полиции, после 2:00 ночи поступило сообщение о взрыве и вспышке в селе. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили разбросанные обгоревшие металлические и пластиковые обломки, а также поврежденные кукурузные початки.

Пресс-секретарь полиции Лукува уточнил, что "типичной воронки от бомбы" не было, но территория была взята под охрану.

Министерство национальной обороны Польши и Оперативное командование Вооруженных сил были оперативно проинформированы. В заявлении командования отмечается, что прошлой ночью нарушений воздушного пространства Польши со стороны Украины или Беларуси не зафиксировано. Неизвестный объект, который упал в районе Лукува, скорее всего, является фрагментом старого двигателя с пропеллером.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В то же время повреждена расположенная поблизости хозяйственная постройка.

Как сообщает портал Łuków.TV со ссылкой на данные своих журналистов, на месте падения неизвестного объекта образовалась воронка, а среди обломков был обнаружен предмет, похожий на пропеллер. На кадрах, опубликованных порталом, снята яркая вспышка в ночном небе, после которой произошел громкий взрыв.

