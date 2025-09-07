В Польше разбился неизвестный беспилотник: какие версии прорабатываются

В субботу, 6 сентября, в Люблинском воеводстве Польши, в селе Майдан-Селец разбился неизвестный объект. Предположительно, речь идет о"контрабандном дроне".

Об этом сообщает польское издание RMF FM. Отмечается, что эту информацию журналистам сообщили через горячую линию. Данные подтвердила полиция и Министерство внутренних дел.

"Через Центр экстренных вызовов дежурный начальник районного управления полиции в Томашуве-Люблинском получил сообщение об обнаружении в селе Майдан-Селец обломков неизвестного летательного объекта. О происшествии были уведомлены все службы и прокуратура. Мы обеспечиваем охрану места обнаружения объекта. В связи с происшествием никто не пострадал", — заявили в полиции Люблина.

Отмечается также, что службы воеводства устанавливают обстоятельства падения объекта.

"Объект, который упал в Люблинском воеводстве, не имеет никаких военных признаков. Этот объект упал на расстоянии примерно 500 метров от зданий", – сообщил журналистам представитель Министерства национальной обороны Януш Сеймей.

По словам представителя районной прокуратуры в Замостье, дрон изготовлен из пенопласта. На месте происшествия не обнаружено следов взрыва.

Напомним, что Министерство иностранных дел Польши 6 сентября призвало своих граждан "немедленно покинуть территорию" Беларуси, воспользовавшись любыми доступными коммерческими или частными способами передвижения. Также в МИД посоветовали воздержаться от новых поездок в эту страну.

Как сообщал OBOZ.UA,в Беларуси начались военные учения Организации договора о коллективной безопасности, которые предусматривают отработку планирования применения ядерного оружия. Белорусское министерство обороны отчиталось, что тренировки начались в рамках трех программ: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025".

В свою очередь польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Беларусь и Россия на указанных совместных учениях отрабатывают нападение на Польшу. Глава польского правительства предупредил Минск о возможности применения "особых мер" в ответ.

"Нет никаких признаков, которые могли бы подтвердить такой ход событий. Специалист, присутствовавший на месте происшествия, исключил возможность того, что дрон содержал следы взрывчатки или существовала угроза взрыва, сообщил нам прокурор Рафал Кавалец.

Он также заявил, что вероятной причиной катастрофы была нехватка горючего.

Добавляется, что предметом производства является установление того, кому принадлежит этот беспилотник, при каких обстоятельствах он оказался в этом месте и пересекал ли он ранее польскую границу, или прилетал с украинского направления, добавил спикер.

"Могу подтвердить инцидент. В Майдан-Сельце был найден неопознанный предмет. После завершения расследования прокурор сообщит о характере предмета и что на самом деле произошло. Полиция на месте, проводит свое расследование", – сказала изданию Каролина Галецкая, пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации, добавив, что трудно предсказать, сколько времени продлится осмотр предмета на месте.

Майдан-Селец – небольшое село с населением более 200 человек, расположенное к северу от Томашува Любельского.