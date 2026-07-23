В Польше задержали женщину, подозреваемую в нападении на подростков из Украины: ей грозит до 7,5 лет лишения свободы. Фото

В польском городе Легнице полиция арестовала 26-летнюю женщину по обвинению в насилии и нападении на двух 13-летних украинских подростков. Ей грозит до 7,5 лет лишения свободы.

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Об этом сообщает пресс-служба городского полицейского управления. По данным правоохранителей, инцидент произошел в субботу около 21:00 на детской площадке на улице Полярной.

Что известно

Прокуратура взяла подозреваемую под надзор полициии вынесла запретительное предписание о контакте с потерпевшими, а также запрет приближаться к детской площадке на улице Полярной.

По словам матери девочек, дети играли с другими у бассейна, когда другая женщина подошла к ним со своими детьми и отметила, что они разговаривают на украинском языке в Польше.

Несколько раз злоумышленница преследовала детей, а в одном из таких инцидентов ударила одну из дочерей, которая описывала ситуацию своей матери, другую девочку и мальчика, вставшего на их защиту. Женщина также якобы сказала детям, что сделала это потому, что они из Украины.

Агрессия в Бельско-Бялой

Нападение на украинских детей по этническому признаку также произошло в середине июля в Бельско-Бялой. Подростки подверглись травле в городском автобусе со стороны 54-летнего мужчины, который обращался к ним агрессивно и вульгарно. Мужчину задержали и обвинили в оскорблении трех украинок, в том числе двух 11-летних девочек, и в нарушении телесной неприкосновенности одной из них.

В прошлый вторник, как сообщает RMF24, замминистра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек сообщил о росте числа преступлений на почве ненависти. В период с 2024 по 2025 год наблюдался рост более чем на 30 процентов — с 760 в 2024 году до 1200 в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в польском городе Познань 60-летний мужчина стал жертвой жестокого избиения. Это произошло после того, как мужчина заступился за украинского парня, которого оскорбляли в трамвае. Пострадавший получил травмы и частичную потерю памяти, в дело вмешалась полиция.

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