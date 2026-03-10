В Польше воздушный шар врезался в дом: один человек погиб. Фото и видео

Утром в понедельник, 9 марта, в Польше произошел смертельный инцидент – пассажирский воздушный шар врезался в здание, один человек погиб. Трагедия произошла в городе Зелена Гура в Любушском воеводстве.

Об этом сообщает польское издание RMF FM. Воздушный шар с людьми внутри врезался в многоквартирный дом вблизи улицы Кшивоустего и упал на землю на улице Хробрего.

28-летняя женщина выпала из корзины во время аварии. Ее тело нашли на крыше одного из многоквартирных домов. Несмотря на реанимационные усилия, женщину не удалось спасти.

Погибшая была членом местного аэроклуба и опытной пилотессой воздушного шара.

Двое других пассажиров воздушного шара смогли самостоятельно выбраться из корзины после приземления. Они не получили серьезных травм.

Экстренные службы охраняли место происшествия и начали выяснение обстоятельств аварии. Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий также будет расследовать причины инцидента.

Согласно данным полиции, воздушный шар вылетел из района Затоне города Зелена Гура около 6 часов утра. Через два часа, находясь над центром Зеленой Гуры, он ударился о здание и начал снижаться.

