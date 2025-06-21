В Бразилии загорелся в воздухе и упал воздушный шар с пассажирами: есть погибшие и раненые. Видео

В субботу утром, 21 июня, в бразильском штате Санта-Катарина произошла смертельная авиакатастрофа. Во время туристического полета в воздухе загорелся воздушный шар с пассажирами.

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В результате падения погибли по меньшей мере 8 человек, еще 13 – выжили, часть из них в критическом состоянии доставили в больницы. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в районе Прая-Гранде – популярном туристическом направлении, которое местные называют "бразильской Каппадокией". Именно здесь ежедневно происходят полеты на воздушных шарах – особенно в июне, когда Бразилия празднует традиционные "Фести Жунинас" в честь католических святых, в частности святого Иоанна.

На момент трагедии на борту шара находился 21 человек. По словам губернатора штата Жоржинью Мелло, 8 пассажиров погибли на месте. Остальные – выжили, хотя некоторые получили серьезные травмы. Причины возгорания пока выясняются, официальные версии не озвучены.

В сети появилось видео момента катастрофы. На кадрах видно, как шар в небе начинает пылать, а затем резко теряет высоту. Очевидцы утверждают, что еще в воздухе из него выпали два человека, а затем корзина сломалась, и вся конструкция врезалась в землю.

Все службы работают на месте трагедии. Спасательная операция продолжается – спасатели ищут других возможных пострадавших.

Это уже третья подобная чрезвычайная ситуация в этой местности за последние годы. В 2023 году здесь уже произошел инцидент с воздушным шаром – тогда пострадали 12 человек, однако обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе аэропорта в городе Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия) 12 июня потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India. На борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников.

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