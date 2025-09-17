В Польше в лесу нашли еще один разбитый российский дрон: что известно

В среду, 17 сентября, в лесах Польши был найден это один подозреваемый аварийный беспилотник после прошлонедельного вторжения России. Таким образом количество БПЛА, нарушивших воздушное пространство республики возросло до 20.

Об этом пишет издание TWP World, ссылаясь на свои источники во власти. Заместитель комиссара полиции юго-восточного польского города Замостье Дорота Круковская-Бубило заявила, что было получено сообщение о том, что житель нашел сбитый беспилотник в лесу вблизи села Станиславка в Люблинском воеводстве Польши.

"Полиция подтвердила сообщение и охраняла территорию, прежде чем сообщить районную прокуратуру в Люблине, которая уже расследует другие подозреваемые российские беспилотники. На прошлой неделе они залетели в польское воздушное пространство", – добавили в полиции.

Стоит отметить, что вторжение около 20 беспилотников, которое, по словам Москвы, было непреднамеренным, в воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября вызвало поднятие истребителей НАТО и опасения по всей Европе относительно опасной эскалации войны в Украине.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Политик отметил, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

15 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский отрицал, что польская ПВО была неготовой к вторжению российских БПЛА. По его словам, сбитие 3-4 дронов из 19-ти, если бы это произошло в Украине, "считалось бы стопроцентным успехом".

В то же время известно, что некоторые из российских беспилотников пролетели сотни километров вглубь Польши, а одна из "Гербер" упала на территории воинской части вблизи Варшавы.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что западные союзники должны рассмотреть возможность перехвата российских дронов и ракет еще над территорией Украины. Он выступил с таким предложением после инцидентов с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

