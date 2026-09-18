В Польше разразился масштабный пожар, взорвались резервуары с газом: есть пострадавшие. Фото

В пятницу, 18 сентября, в Осенцинах Радзеевского уезда Куявско-Поморского воеводства на севере Польши вспыхнул масштабный пожар на предприятии по сушке зерна. Во время возгорания взорвались 10 газовых резервуаров.

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Об этом сообщило польское издание RMF24. В результате пожара пострадали два человека: один получил ожоги, второй оставался в сознании, и ему оказали помощь медики.

На предприятии находилось 12 газовых резервуаров: 10 вместимостью по 6 тысяч литров и ещё два – по 4,8 тысячи литров.

Два из них, которые не взорвались, пожарные непрерывно охлаждают водой, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Пресс-секретарь Куявско-Поморского воеводства Государственной пожарной службы Мальгожата Яроцкая-Кшемковская отметила, что взрывы были мощными и их было видно издалека.

Огонь также повредил внешнюю стену одного из силосов и элементы его конструкции. При этом угрозы для соседних объектов нет.

К тушению были привлечены 19 пожарных расчетов из Радзейовского и Влоцлавского уездов. На место также прибыли оперативная группа воеводского управления Государственной пожарной службы, пожарная цистерна и специальный контейнер для защиты органов дыхания.

В районе предприятия перекрыли движение на государственной трассе №62. Полиция организовала объезд.

Причина возгорания пока не установлена.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 31 августа в Польше произошел пожар на предприятии WB Electronics в Скаржиско-Каменной, которое выпускает насосные системы для беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов. Компания является головным предприятием и основой крупнейшего частного польского оборонного холдинга WB Group. Поскольку ночью предприятие не работало, никто не пострадал.

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