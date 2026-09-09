В Польше разгорелся скандал из-за сине-желтых парковочных мест: подумали, что они для украинцев. Фото

В польском Рашине разгорелся скандал из-за сине-желтых парковочных мест возле школы. Некоторые жители и пользователи социальных сетей решили, что эти парковочные места якобы предназначены специально для украинцев или являются жестом солидарности с Украиной.

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Однако в муниципалитете пояснили, что цвета не имеют никакого отношения к украинскому флагу, а места предназначены для родителей, которые привозят детей в школу. Об этом пишет Wirtualna Polska.

Сине-желтые места вызвали возмущение

Перед школой в Рашине обустроили парковочные места Kiss and Ride для родителей, которые привозят детей. Однако сочетание синего и желтого цветов вызвало у части жителей ассоциации с украинским флагом.

Некоторые даже предположили, что эти места предназначены "специально для украинцев". Другая версия заключалась в том, что таким образом местные власти якобы хотели продемонстрировать солидарность с украинскими школьниками.

Один из жителей Рашина признался, что сначала был удивлен увиденным.

"Сначала я был шокирован, когда увидел это. Я подумал, что сейчас что-то произойдет", – рассказал он.

В муниципалитете объяснили назначение парковки

Местные власти заявили, что сине-желтое оформление не связано с Украиной. Парковка Kiss and Ride предназначена для родителей, которые привозят детей в школу, чтобы они могли быстро высадить их и продолжить движение.

Такой формат призван предотвратить заторы возле школы и обеспечить детям безопасное место для выхода из автомобиля.

Заместитель мэра коммуны Рашин Анета Вротна пояснила, что парковка предназначена для всех жителей.

"Зона „Поцелуй и езжай" предназначена для всех жителей, которые паркуются возле местных школ, чтобы высадить своих детей, поцеловать их и уехать", – заявила она.

Чиновница назвала ситуацию недоразумением

Вротна отметила, что местные власти были удивлены реакцией на цвета парковочных мест.

"Мы очень удивлены. Цветовая гамма разметки, которая еще не утверждена, поскольку требует доработки с использованием маркировки Kiss and Ride, была воспринята как украинские флаги", – сказала заместитель мэра.

По ее словам, окончательное оформление парковки будет иметь стандартную дорожную разметку.

"Обод будет белым, как это принято в Европе, с маркировкой K+R", – заявила Вротна.

Ситуацию успели прокомментировать и политики. В частности, представитель "Конфедерации" Конрад Беркович написал: "Это всё ещё Польша?"

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